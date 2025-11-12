لجنة أفريقيا والشرق الأوسط بـ«أيوسكو» تناقش الأصول الرقمية ونظام حماية المستثمر

ناقشت اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»، عدداً من الأولويات والموضوعات الرئيسية التي ترسم ملامح أسواق رأس المال في المنطقة، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد أمس في أبوظبي.

وركزت النقاشات المعمقة للأعضاء على 3 مجالات رئيسية: الأول، تعميق أسواق رأس المال وتنويعها، عبر استكشاف الفرص والتحديات، بما في ذلك بحث دور الأصول الافتراضية في توسيع قاعدة المشاركين بالسوق.

والثاني، تعزيز تكامل أسواق رأس المال على الصعيد الإقليمي، عبر تبادل التجارب والدروس المستفادة من المبادرات الرامية لتقوية الترابط بين الأسواق. والثالث، توطيد أواصر التعاون الإشرافي والرقابي عبر الحدود وتطوير القدرات الرقابية وآليات التنسيق لضمان التصدي للمخاطر الناشئة والمستمرة.

كما استعرض الاجتماع المستجدات المتعلقة بأولويات المنظمة عالميا، بما فيها التطورات الخاصة بالمخاطر الناجمة عن مزاولة الأنشطة الإلكترونية في أسواق الأوراق المالية الرقمية.

وتم التطرق إلى نظام «آي سكان I-SCAN» الذي أطلقته المنظمة، كنظام تحذير عالمي لتعزيز حماية المستثمرين عبر تجميع التنبيهات الصادرة عن الهيئات التنظيمية حول العالم بشأن الشركات والأنشطة الاستثمارية المشبوهة وغير المرخصة.

عقد الاجتماع برئاسة وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والذي يتولى رئاسة اللجنة الإقليمية منذ انتخابه للمنصب في أكتوبر 2025. وفي كلمته الافتتاحية، استعرض العوضي رؤيته الهادفة إلى ترسيخ دور اللجنة كمنصة لتعزيز التعاون والابتكار وبناء أسواق أكثر مرونة، وأكد أهمية توطيد التعاون عبر الحدود وإرساء أطر تنظيمية متينة تسهم في دفع عجلة النمو الشامل والمستدام في أسواق رأس المال الإقليمية.