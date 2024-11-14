«إشراق للاستثمار» تتحول إلى الربحية

أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

سجلت الشركة تقدماً في أدائها المالي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك إلى النمو في قيمة صندوق جولديلوكس الاستثماري. وارتفعت إيرادات التمويل بنسبة 64% بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023، مع انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 30.9%، كما ارتفعت إيرادات التمويل بنسبة 7.7% عن الربع السابق.

وحققت إشراق أرباحاً بقيمة 6.7 ملايين درهم في الربع الثالث من عام 2024، مما يُعد تحسناً كبيراً مقارنة بالخسارة البالغة 83.3 مليون درهم المسجلة في الربع الثالث من عام 2023، وكذلك تحسناً بنسبة 91% عن الربع السابق. علاوةً على ذلك، انخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 11.4% منذ نهاية عام 2023 إلى 145.2 مليون درهم، حيث واصلت الشركة تخفيض ديونها في الميزانية العمومية.

ومنذ بداية عام 2024 وحتى تاريخه، أثمرت عمليات التخارج الاستراتيجية في استثمارات صندوق جولديلوكس في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير، حيث نجح الصندوق في خفض التزاماته بنحو 403 ملايين درهم خلال فترة التسعة الأشهر الأولى من العام. وتكثف إشراق جهودها للتوصل إلى اتفاق مع «شركة شعاع كابيتال» لاسترداد الأصول المُحتفظ بها في صندوق جولديلوكس.

حققت عمليات العقارات التجارية لشركة إشراق إيرادات بقيمة 4 ملايين درهم في الربع الثالث من العام، ولكنها انخفضت بنسبة 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بانخفاض إيرادات الإيجار في عام 2023 بعد بيع الأصول العقارية المربحة في دبي. وبلغ إجمالي الربح من العمليات التجارية 2.8 مليون درهم، بزيادة 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وانخفاض بنسبة 28% على أساس سنوي. وسجلت الشقق السكنية التابعة للشركة في مارينا رايز أبوظبي معدلات إشغال قياسية في الربع الثالث من عام 2024، حيث وصل متوسط الإشغال إلى 97% تقريباً.

وقال فهد عبد القادر القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة إشراق: «حققنا تقدماً جيداً في تنفيذ استراتيجية إشراق المحدثة طويلة الأجل، حيث نركز بشكل رئيسي على الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة لشركات عالية النمو بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد التزمت الشركة ببناء قدراتها وتعزيز استثماراتها في الأسهم الخاصة مع نقل أصول محفظتها القديمة. وبموجب الاستراتيجية المحدثة، نعتزم الحفاظ على درجة أكبر من السيطرة على استثماراتنا من خلال الحيازات المباشرة، إضافة إلى توليد النقد عبر الاستثمار في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت وبيع أو تطوير الأصول العقارية، وذلك بهدف تحقيق التوازن في المحفظة الاستثمارية ودعم اتساق الأرباح».

من جانبه، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة إشراق: «نواظب على تعزيز محفظتنا الاستثمارية وهو ما يحقق لنا تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة التي تسهم في تعزيز مكانة إشراق التنافسية وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. ويشهد أداؤنا المالي والتشغيلي منذ بداية العام وحتى تاريخه على نجاح جهودنا في تحسين محفظتنا الاستثمارية وتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية بشكل كبير».