253 مليون درهم أرباح «سبينس» في 9 أشهر

أعلنت شركة سبينس نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وبلغت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من العام 2.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 12.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024.

ويعزى ذلك إلى افتتاح 10 متاجر جديدة، وزيادة مبيعات المنتجات الطازجة والعلامات التجارية الخاصة، والنمو القوي لمبيعات المثل بالمثل، وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 24.4% لتصل إلى 253 مليون درهم، مع زيادة قوية في أرباح الفترة بنسبة 16.4% لتصل إلى 212 مليون درهم. وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي: يستمر أداؤنا القوي في عام 2025،.

والذي يعكس تركيزنا على التوسع الاستراتيجي في افتتاح المتاجر، والنمو في فئات العلامات التجارية الخاصة والمنتجات الطازجة، ودمج الابتكار الرقمي في كافة أنشطتنا.

وقد أعربنا خلال الربع الثالث، عن اعتزازنا بالإعلان عن دخولنا إلى أسواق الكويت والفلبين، في إنجازين مهمين بمسيرة نمونا الإقليمي والعالمي.

ومع البيئة التنظيمية والضريبية المتغيرة، ما زلنا نتمتع بانضباط تشغيلي وقدرة على خلق القيمة في جميع أسواقنا، ما يرسخ مكانة سبينس للنجاح المستدام على المدى الطويل.