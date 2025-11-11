1.42 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» بنهاية الربع الثالث بنمو 13%

الشارقة - البيان



أعلنت العربية للطيران، أمس، تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وسجلت العربية للطيران أرباحاً صافية بلغت 656 مليون درهم في الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات خلال الفترة ذاتها بنسبة 14% لتصل إلى 2.04 مليار درهم، ما يعكس أداء الشركة القوي واستمرار الطلب على خدماتها.

ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 5.9 ملايين مسافر بين يوليو وسبتمبر 2025 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 16% عن العام الماضي، فيما ارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) بمقدار 4% ليصل إلى 85%.

وواصلت «العربية للطيران» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (يناير إلى سبتمبر) تحقيق أداء قوي مدفوعاً بالطلب المستمر وكفاءة العمليات التشغيلية، وسجلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 1.42 مليار درهم، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة الأولى بنسبة 10% لتصل إلى 5.49 مليارات درهم، كما ارتفع عدد المسافرين خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 مليون مسافر، بزيادة قدرها 14% إلى جانب معدل إشغال المقاعد ليصل إلى 85%.

قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يعكس الأداء القوي للشركة في الربع الثالث مدى فاعلية نموذج الأعمال الذي نتبعه والزيادة المستمرة في الطلب على خدماتنا. ويؤكد النمو في الربحية والإيرادات وأعداد المسافرين قدرتنا على الاستمرار في تحقيق نتائج قوية بالرغم من الانعكاسات الجيوسياسية للمنطقة والتحديات المستمرة في سلاسل التوريد التي يشهدها قطاع الطيران».

وأضاف آل ثاني: «استطعنا من خلال تركيزنا المستمر على الكفاءة التشغيلية، ونهجنا الفعال لضبط التكاليف إلى جانب الاستثمار في تطوير شبكة وجهاتنا، الحفاظ على هوامش ربح قوية ودخول أسواق رئيسية جديدة. كما تعكس هذه النتائج كفاءة فريقنا الإداري، وثقة متعاملينا، وصلابة رؤيتنا الاستراتيجية».

وأضافت «العربية للطيران»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، 12 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها التشغيلية في الإمارات والمغرب ومصر وباكستان، ليصل إجمالي حجم شبكة وجهاتها إلى 212 وجهة، وخلال الفترة نفسها أضافت الشركة 6 طائرات جديدة إلى أسطولها ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 88 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، ومن المقرر ضم المزيد من الطائرات إلى الأسطول قبل نهاية عام 2025.