دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة هويتها المؤسسية الجديدة تحت شعار «انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام»، والتي تواكب رؤيتها الرامية نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وفي إطار حرصها على التحديث المستمر، باعتباره نهجاً راسخاً في استراتيجيتها، وجزءاً أساسياً من قيمها الراسخة في مواكبة المستجدات.

ويأتي الشعار الجديد بنمط هندسي يعكس الدقة والتنظيم المرتبطين بالاقتصاد والحوكمة الرشيدة والذي يحمل في طياته دلالات النمو، والابتكار، والاستدامة، والثبات. كما يرمز استخدام الزوايا الحادة إلى الدقة في الإجراءات والتنظيم المؤسسي، بينما يشير تدرج التحول إلى ديناميكية الاقتصاد واستجابته للتطورات المستقبلية.

كما تشمل الهوية البصرية عناصر متكاملة من الألوان والخطوط والأنماط والرموز، بالإضافة إلى تطبيقات مخصصة للوسائط الرقمية والمطبوعات الرسمية.

ويعكس إطلاق الهوية الجديدة رؤية الدائرة في تحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الابتكار والاستدامة بما يتماشى مع توجهات حكومة الشارقة، حيث تؤكد الدائرة من خلال التحديث، التزامها بترسيخ منظومة اقتصادية متكاملة تعزز بيئة الأعمال التنافسية إلى جانب بناء شراكات استراتيجية فعّالة، وقدرات مؤسسية متميزة.