البنك العربي المتحد يعتزم جمع 1.03 مليار درهم

أعلن البنك العربي المتحد عن عزمه زيادة رأس ماله المصدّر بمبلغ يصل لغاية 1,031,275,325 درهمًا ليرتفع من 2,062,550,649 درهمًا إلى 3,093,825,974 درهمًا، وذلك عن طريق إصدار حقوق أولوية تُعرض على المساهمين الحاليين للبنك.

بالإضافة إلى ذلك، قام البنك العربي المتحد بنشر دعوة لمساهميه للاكتتاب في الأسهم الجديد.

وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار يبلغ 1 درهم للسهم الجديد الواحد. وقد تمت الموافقة على شروط وتفاصيل إطلاق إصدار حقوق الأولوية خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد الذي عُقد بتاريخ 6 مارس 2025، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة البنك في اجتماعه بتاريخ 4 فبراير 2025، كما حظي إصدار حقوق الأولوية بالموافقات التنظيمية اللازمة.

يعتزم البنك العربي المتحد استخدام صافي العائدات المتأتية من إصدار حقوق الأولوية لتعزيز قاعدة رأس المال لديه ودعم نمو أعماله المستقبلية.

ويحق لحاملي حقوق الأولوية، بمن فيهم مساهمو البنك العربي المتحد وأي أشخاص قام بشراء الحقوق خلال فترة تداول الحقوق، ممارسة حقوقهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار ابتداءً من 4 يوليو 2025 وحتى 17 يوليو 2025.

وسيتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين في 24 يوليو 2025، وسيُعاد المبالغ المدفوعة للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقّوا عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا بها، في أو حوالي تاريخ 24 يوليو 2025.

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «يمثل إصدار حقوق الأولوية محطة مهمة في مسيرة البنك نحو مرحلته القادمة من النمو، كما يُعدّ خطوة أساسية في تعزيز الوضع الرأسمالي للبنك العربي المتحد، كما يجسد التزامنا طويل الأجل بالنمو المستدام. سيسهم رأس المال الإضافي في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتعزيز مرونتنا المالية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، مع مواصلة خدمة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في تحقيق خططها التنموية».