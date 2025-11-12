«الطيران المدني» تنظم «جسر الأجيال في الطيران» لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، تحت مظلة حملة «نحب سماءنا»، فعالية «جسر الأجيال في الطيران»، التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة في قطاع الطيران المدني وتبادل الخبرات والمعرفة.

وعقدت الفعالية بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع. واستضافت الفعالية أكثر من 180 طالباً جامعياً من كليات مختلفة.

وقالت معالي حصة بوحميد: «لا يقاس التقدم بما نحققه من إنجازات مادية فقط، بل بقدرتنا على نقل المعرفة والخبرة بين الأجيال. فعندما يلتقي طموح الشباب بخبرة الرواد، يبنى جسر من الإلهام تتواصل عبره رحلة الوطن بثقة نحو المستقبل.

وبناء الإنسان وتمكينه هو جوهر رؤية قيادتنا الرشيدة، ونحن بهيئة تنمية المجتمع نؤمن أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من ترسيخ قيم التواصل والعطاء والانتماء.

وما شهدناه اليوم من تفاعل بين القيادات وأبناء الجيل الجديد في قطاع الطيران المدني يعكس نموذجاً وطنياً ملهماً للتكامل بين الخبرة والطموح، ويؤكد أن استدامة التنمية تبدأ من الإيمان بالإنسان وقدرته على مواصلة مسيرة العطاء والتميز».

وخلال كلمة افتتاحية، قال سيف السويدي: «عنوان الفعالية «جسر الأجيال في الطيران» يجسد فلسفة أساسية نؤمن بها في الإمارات، وهي أن التقدم الحقيقي يتحقق عندما يتواصل الجيل السابق مع الشباب لتبادل المعرفة والطموح.

رؤية شبابنا اليوم وهم يقدمون أفكارهم بثقة تعكس مستقبلاً واعداً للقطاع. ولطالما كان قطاع الطيران المدني بدولتنا نموذجاً للتطور المستمر، على صعيد البنية التحتية بالمطارات إلى تطوير التشريعات والارتقاء بمستوى الخدمات الجوية.

وخلال مسيرتي الطويلة بهذا القطاع، شاهدت كيف تحولت دولة الإمارات إلى مركز عالمي للطيران والنقل الجوي، ورأيت الجهود الكبيرة للكوادر الوطنية في كل مرحلة من مراحل هذا التطور».

وقالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع: ما لمسناه اليوم من حوار وتفاعل بين القيادات وأبناء الجيل الجديد يعكس روح التعاون والالتزام المشترك بمواصلة مسيرة الريادة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، واستشراف مستقبل أكثر ازدهاراً لوطننا.