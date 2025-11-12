«الطيران المدني» تنظم «جسر الأجيال في الطيران» لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات

وعقدت الفعالية بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع. واستضافت الفعالية أكثر من 180 طالباً جامعياً من كليات مختلفة.
وبناء الإنسان وتمكينه هو جوهر رؤية قيادتنا الرشيدة، ونحن بهيئة تنمية المجتمع نؤمن أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من ترسيخ قيم التواصل والعطاء والانتماء.
وما شهدناه اليوم من تفاعل بين القيادات وأبناء الجيل الجديد في قطاع الطيران المدني يعكس نموذجاً وطنياً ملهماً للتكامل بين الخبرة والطموح، ويؤكد أن استدامة التنمية تبدأ من الإيمان بالإنسان وقدرته على مواصلة مسيرة العطاء والتميز».
رؤية شبابنا اليوم وهم يقدمون أفكارهم بثقة تعكس مستقبلاً واعداً للقطاع. ولطالما كان قطاع الطيران المدني بدولتنا نموذجاً للتطور المستمر، على صعيد البنية التحتية بالمطارات إلى تطوير التشريعات والارتقاء بمستوى الخدمات الجوية.
وخلال مسيرتي الطويلة بهذا القطاع، شاهدت كيف تحولت دولة الإمارات إلى مركز عالمي للطيران والنقل الجوي، ورأيت الجهود الكبيرة للكوادر الوطنية في كل مرحلة من مراحل هذا التطور».