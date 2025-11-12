7 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في أكتوبر

يواصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة مساره التصاعدي محققاً معدلات نمو استثنائية، إذ بلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر أكتوبر 7 مليارات درهم، وبنسبة نمو قدرها 54.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهر تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن شهر أكتوبر شهد تنفيذ 12,539 معاملة عقارية، فيما بلغت إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 15.3 مليون قدم مربعة.

وبلغت معاملات البيع 1,964 معاملة بنسبة 15.7% من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة، كما تم تسجيل 599 معاملة رهن بنسبة 4.8% من إجمالي المعاملات، وبقيمة 2.2 مليار درهم، ما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين بالقطاع.

وبلغت العقود المبدئية 1,307 معاملة بنسبة 10.4%. وسجلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,315 معاملة بنسبة 50.4% وإصدار 2,354 معاملة لسندات الملكية بنسبة 18.7% من الإجمالي.