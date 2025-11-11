قمة المتداولين تبحث في دبي التحديات والاستجابات الإقليمية للنظام العالمي المتحول

تستضيف دبي القمة الثامنة والأربعين للمتداولين العرب خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2025 والتي تنظمها جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) في فندق كونراد دبي تحت شعار «النظام العالمي المتحول: التحديات والاستجابات الإقليمية»، حيث تركز على التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية التي تعيد تشكيل النظام المالي العالمي، مع إبراز دور الشرق الأوسط في تعزيز النمو المستدام والابتكار الرقمي، وتحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية (UAE FMA).

ويستقطب مؤتمر القمة أكثر من 500 خبير ومسؤول مالي ومصرفي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار المالي والتكامل الاقتصادي.

منصة عالمية للقيادة المالية

وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من: الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية؛ محمد الهاشمي، رئيس الجمعية؛ وعبدالله داوود، رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، تليها كلمة رئيسية يقدمها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وتضم قائمة المتحدثين خلال فعاليات القمة نخبة من أبرز القادة والخبراء الماليين على مستوى العالم، من بينهم، الدكتور مارك موبيوس، رئيس صندوق Mobius Emerging Opportunities Fund، وأوجستو لوبيز - كلاروس، المدير التنفيذي للمنتدى العالمي للحَوكمة، وسوني كابور، خبير اقتصادي واستراتيجي دولي ومستشار لحكومات مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الكبرى، ودانيلو مكغاري، أحد أبرز عشرين خبيراً في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، والرئيس التنفيذي لشركة AI First Maker (AFM)، وبول بلوستين، صحفي اقتصادي حائز على جوائز ومؤلف بارز، وشافان بهوغيتا، خبير الأسواق المالية ومحلل اقتصادي، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

ويتناول مؤتمر القمة من خلال ست جلسات رئيسية أهم القضايا المالية والاقتصادية العالمية.

وتبحث الجلسة الأولى: إعادة تموضع الشرق الأوسط في عالم مليء بالمتغيرات، كما تبحث الجلسة الثانية: الاستفادة من الموقع الاستثنائي للشرق الأوسط، وتناقش الجلسة الثالثة: تداول السندات وبنية الأسواق – الثورة الهادئة، وتبحث الجلسة الرابعة: دور اتفاقيات الريبو في تطوير أسواق السندات، وتجيب الجلسة الخامسة عن سؤال حول: مستقبل التكنولوجيا – كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل الخدمات المالية؟ وأخيراً تبحث الجلسة السادسة: مستقبل النظام النقدي العالمي، ويختتم الحدث بحفل عشاء رسمي في فندق ذا أدريس مونتغمري دبي، يجمع نخبة القادة الماليين والمصرفيين وصناع القرار لتبادل الرؤى وبحث فرص التعاون المستقبلي.

ومنذ تأسيسه عام 1972، يعد الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) المنظمة الرائدة التي تربط الأسواق المالية العربية بنظيراتها الدولية، وتعمل على تعزيز التكامل المالي الإقليمي والعالمي.

أما جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية (UAE FMA)، فقد تأسست في عام 2011 بمرسوم من وزارة تمكين المجتمع، وهي العضو الرسمي في رابطة متداولي الأسواق المالية الدولية (ACI FMA) في الدولة. وتعمل الجمعية على رفع كفاءة الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التمويل وإدارة المخاطر، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً رائداً على مستوى العالم.