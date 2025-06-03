تعاون بين «مجموعة ريبورتاج» و«فوربس» في قمة «بناء المستقبل»

أعربت مجموعة «ريبورتاج» للتطوير العقاري عن اعتزازها بشراكتها مع مؤسسة فوربس الشرق الأوسط الإعلامية، في فعاليات النسخة الأولى لقمة «بناء المستقبل» بأبوظبي.

شهدت القمة مشاركة نخبة من الشخصيات الحكومية وصنّاع القرار ووّاد القطاع العقاري، وصانعي التغيير في المنطقة، الذين ناقشوا عدداً من القضايا المهمة، التي تتعلق باستكشاف دور الابتكار والاستدامة في تطوير القطاع، والاستراتيجيات الهادفة في تشكيل مدن واقتصادات المستقبل.

وكان من بين المتحدثين البارزين محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز مشاريع البنية التحتية في أبوظبي، وكبار المسؤولين التنفيذيين من أكثر الجهات تأثيراً في المنطقة.

وشكل الحدث منصة رفيعة المستوى، لمناقشة مستقبل التنمية، ومشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والاستثمار في الشرق الأوسط.

ومن أبرز فعاليات القمة حلقة الحوار التي استضافت أندريا نوتشيرا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة «ريبورتاج»، الذي طرح رؤى جريئة حول إعادة تشكيل القطاع العقاري، من خلال التطوير الهادف.

وسلّط نوتشيرا الضوء على العديد من الإنجازات الرئيسية في مسيرة المجموعة، بما في ذلك تجاوز مبيعاتها 1.5 مليار دولار منذ بداية 2025، وهو ما يمثل دليلاً على النمو الاستراتيجي للمجموعة، واتساع نطاق حضورها.

وأكد نوتشيرا أن الاستدامة لا تقتصر على البيئة فحسب، بل تشمل أيضاً الاستدامة الاجتماعية. وبالنسبة لمجموعة ريبورتاج يعني ذلك تصميم مجتمعات سكنية لا تقتصر على الوعي البيئي فحسب، بل تأخذ بعين الاعتبار أيضاً الشمولية وسهولة الوصول، وتلبية احتياجات الحياة العصرية.

وفي معرض إجابته حول سؤال: «كيف تتيح ريبورتاج سهولة الوصول للجيل الجديد من المشترين في الأسواق سريعة التطور، لا سيما من حيث الأسعار والموقع ؟» أكد نوتشيرا أهمية دور العلامة التجارية، الذي يتمثل في جعل امتلاك المنازل في متناول الجميع، وليس النخب المتميزة فحسب.

ومن خلال خطط سداد مرنة ووجود قوي في مواقع رئيسية تعيد مجموعة «ريبورتاج» تعريف المشهد العقاري، من خلال توفير فرص استثمارية، تناسب جميع شرائح المجتمع، وخاصة المشترين من جيل الشباب الذين يدخلون السوق لأول مرة.

يمثل التعاون مع فوربس الشرق الأوسط في قمة «بناء المستقبل» لحظة فارقة في مسيرة المجموعة، وخطوة مهمة نحو بناء قطاع عقاري أكثر شمولاً وتطلعاً نحو المستقبل.