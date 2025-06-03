ترسية عقد تطوير البنية التحتية لمشروع «الطي هيلز»

أعلنت شركة عقارات الكويت، بالتعاون مع «إيفا للفنادق والمنتجعات» التابعة لها، عن توقيع عقد مع «هندسة الدرويش»، إحدى شركات المقاولات في دولة الإمارات، لتطوير أعمال البنية التحتية لمشروعها السكني «الطي هيلز» في إمارة الشارقة، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 198 مليون درهم.

وجرى توقيع العقد عبر شركة قرية النخيل العقارية، الذراع التنفيذية للمشروع والتابعة لعقارات الكويت، حيث يشمل نطاق الأعمال تصميم وتنفيذ البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إنشاء شبكات الصرف الصحي، ومحطة معالجة مياه الصرف، ومحطتان لضخ المياه، إضافة إلى شبكات الطرق وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.

وقال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات: «يمثل تعاقدنا مع شركة هندسة الدرويش، التي تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في قطاع المقاولات، محطة مهمة ضمن رؤيتنا لتطوير مشاريع عمرانية متكاملة، ترتقي بمعايير الجودة والابتكار في السوق العقاري».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحدث نقلة نوعية على مستوى تطوير البنية التحتية لمشروع «الطي هيلز»، بما يعزز من جاذبيته الاستثمارية ويرسخ مكانته وجهة عمرانية حديثة، كما نرى في هذه الشراكة خطوة فاعلة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة».

من جهته أكد بهاء النحوي، مدير عام شركة هندسة الدرويش، أن التعاقد على تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع «الطي هيلز» يشكل محطة استراتيجية جديدة، تترجم الالتزام الراسخ بتقديم حلول هندسية متكاملة، تسهم في الارتقاء بمستوى مشاريع التطوير العمراني في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الشركة ستوظف كامل خبراتها ومواردها الفنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي، وفق الجدول الزمني المعتمد، وبما يواكب أعلى المعايير الفنية والهندسية.