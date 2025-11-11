265.4 مليون درهم أرباح تاكسي دبي بنمو 7.4% خلال 9 شهور

حققت شركة تاكسي دبي صافي ربح 265.44 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري مقارنة مع 247.12 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 7.4%.

وبلغت إيرادات التسعة شهور الأولى من العام الجاري 1.798 مليار درهم بنمو 12.6% مقارنة مع 1.596 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت الشركة أداء تشغيلياً ومالياً قوياً في الربع الثالث من عام 2025، بدعم من عمليات توسيع أسطول الشركة واستمرار الطلب عبر مختلف قطاعات خدمات التنقل وارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 585.3 مليون درهم، مدفوعة بالعمليات التشغيلية وزيادة عدد الرحلات.

وارتفع ربح شركة تاكسي دبي خلال الربع الثالث بما يقارب الـ 28% مسجلا 76.42 مليون درهم، ودعم الربحية نمو الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 15.3%متجاوزه 585.3 مليون درهم.

وزادت إيرادات الشركة بدعم من العمليات التشغيلية وزيادة عدد الرحلات، فيما ارتفعت التكاليف المباشرة ورسوم اللوحات والتراخيص والمصاريف العمومية والإدارية وتكلفة التمويل.

وخلال فترة التسعة أشهر، سجل صافي ربح تاكسي دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، ارتفاعا بحوالي 7.4% إلى 265.4 مليون درهم، كما ارتفعت إيرادات الفترة مسجلة أكثر من 1.7 مليار درهم بارتفاع سنوي 12.6%.

وتحافظ شركة تاكسي دبي على مركز مالي مع نسبة لصافي الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.5 ورصيد نقدي 68مليون درهم، كما في 30 سبتمبر الماضي.

هذا وتستهدف الشركة توفير أسطول كهربائي بالكامل بحلول عام 2040.