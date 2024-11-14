«HSBC»: رواد الأعمال في الإمارات الأكثر تفاؤلاً عالمياً بنمو أعمالهم

عبّر 98 % من رواد الأعمال في الإمارات، وهي من النسب الأعلى عالمياً، عن ثقتهم بأن أعمالهم سوف تزدهر، على الرغم من الظروف الجيوسياسية غير المستقرة، والأوضاع غير المواتية للاقتصاد الكلي العالمي، وذلك وفقاً لنتائج أحدث استطلاع أجراه بنك «HSBC»، كما يتوقع 95 % من رواد الأعمال زيادة ثرواتهم الشخصية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وتستند نظرتهم التفاؤلية إلى أداء محافظهم الاستثمارية وفرص الأعمال وثقتهم بقدراتهم والتقدم التكنولوجي وتنويع مجالات أعمالهم، وفقاً لتقرير «HSBC» العالمي السنوي لثروات رواد الأعمال لعام 2024. ولقد استطلع التقرير آراء ما يزيد على 1800 من رواد الأعمال ممن لديهم أصول قابلة للاستثمار تزيد قيمتها على 2 مليون دولار أو صافي ثروة إجمالي يزيد على 20 مليون دولار، وذلك عبر عشر أسواق، بما في ذلك الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ والهند والصين.

ويتمتع أصحاب الأعمال في الإمارات بالقدرة العالية على التنقل، وأن سبعة من أصل كل عشرة 65 % يعيشون بشكل جزئي في أكثر من مكان واحد، مقارنة بالمتوسط العالمي، الذي يبلغ 53%.

وقال فرزاد بيليموريا، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية في الإمارات، لدى بنك «HSBC» الشرق الأوسط: «يتميز رواد الأعمال في الإمارات بأنهم مدفوعون بشغفهم واهتماماتهم الشخصية مقارنة بنظرائهم العالميين، ومع أن حرية تحريك الأموال وإعادة الاستثمار تشكل أولوية مهمة بالنسبة لهم فإنهم يحبون أيضاً السفر والاستجمام والاستمتاع بأنماط الحياة الفاخرة، إلا أن ما يلفت الانتباه مثل نظرائهم العالميين هو أن حوالي نصف أصحاب الأعمال من الأثرياء في الإمارات ليس لديهم خطط لإدارة وانتقال ثرواتهم. وهنا يمكن لخبراء تخطيط الثروة المحترفين التدخل للمساعدة من أجل ضمان استمرار إرثهم بالازدهار للأجيال القادمة، من خلال وضع الهياكل المناسبة، والتخطيط على المدى الطويل».

ويحتل رواد الأعمال في الإمارات المرتبة الأعلى عالمياً من حيث الثقة بمستوى وجودة الدعم، الذي تقدمه الحكومة لأصحاب الأعمال في دولة الإمارات، إذ يوافق 86 % منهم على أنه يتوفر لدى دولة الإمارات اللوائح التنظيمية والقوانين والسياسات الضريبية المناسبة لتشجيع أصحاب الأعمال.

وقال ريتشارد فان دير مير، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في الإمارات، لدى بنك HSBC الشرق الأوسط: «تعمل سياسات دولة الإمارات على تعزيز نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال على المستوى المحلي، وكذلك جذب رواد الأعمال العالميين الحريصين على إطلاق أعمالهم فيها أو حتى نقل مقارهم الرئيسية إليها. ويعتبر هذا النمو أمراً حيوياً في قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، إذ إننا نقوم بمساعدة الشركات على النمو بسرعة وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي. ومن خلال توفير الحلول الرقمية مثل إدارة الخزانة العالمية المدعومة بواجهة برمجة التطبيقات، والحسابات الافتراضية، وعرضنا الجديد للسندات الاستثمارية للشركات التكنولوجية في مراحلها المتوسطة والمتقدمة، فإننا نقوم بدعم رواد الأعمال في تحقيق طموحاتهم، وإنه لأمر مثير للغاية أن نشهد استمرار هذا الزخم في الإمارات بشكل واضح».