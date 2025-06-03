عدد الأثرياء في دبي يقفز 212% في 10 سنوات

ترسخ دبي مكانتها مركزاً عالمياً لرأس المال، وتتفوق على لندن بجذب الأثرياء، مع نمو استثنائي في سوق العقارات خاصة الفاخرة، حيث يدعم قطاع العقارات أنماط الهجرة العالمية للأفراد الأثرياء.

ووفقاً لتحليلات DXBinteract للمستثمرين ومقارنات الأسواق العالمية، فقدت لندن 45% من مليونيراتها خلال العقد الماضي، بينما اكتسبت دبي ما نسبته 212% من الأثرياء خلال الفترة نفسها.

هذا، وكشف تحديث للسوق أصدرته شركة «فام» أن إجمالي المعاملات وصل 18,693 معاملة في الشهر الماضي، ما جعله أيضاً ثاني أفضل الشهور مبيعاً على الإطلاق من حيث الحجم، فيما حقق سوق العقارات في دبي رقماً قياسياً جديداً في المبيعات الشهرية بلغ 66.8 مليار درهم في مايو، بزيادة قدرها 49.9% في القيمة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن بيانات DXBinteract تؤكد قوة واستقرار السوق الذي يشهد تطوراً مستمراً، دون أي تهديد واسع النطاق بفائض العرض في القطاع السكني، ولكنه يواجه الآن نقصاً في المعروض من المساحات المكتبية.

ومن المتوقع تسليم حوالي 363 ألف وحدة سكنية في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 270 ألف وحدة منها في مراحل البناء الأولى، حيث لم يحرز تقدم سوى 270 ألف وحدة بنسبة إنجاز تقل عن 20%.

ومع استحواذ العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم على 14% من إجمالي المبيعات الشهر الماضي، جاء 30% منها عقارات في نطاق 1-2 مليون درهم، و26% أقل من مليون درهم، و18% بين 2-3 ملايين درهم، و12% بين 3-5 ملايين درهم. وبشكل عام، تجاوزت المبيعات الأولى من المطورين مبيعات إعادة البيع بكثير بنسبة 66% أكثر من 34% من حيث الحجم، و67% أكثر من 33% من حيث القيمة الإجمالية.