13.6 مليار درهم إيرادات "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال 9 أشهر





أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" اليوم، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى، مع تحقيق أداء مستقر خلال الربع الثالث من عام 2025.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 39% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.6 مليار درهم.

كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.12 مليارات درهم مع الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30%.

وبلغ صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2.31 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 9% على أساس سنوي.

ويعكس هذا الأداء القوي في جميع قطاعات الأعمال التوسع الاستراتيجي المستمر للشركة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام بنسبة 36% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.64 مليارات درهم كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 38% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.39 مليار درهم، وارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 773 مليون درهم .

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، بهذه المناسبة، إن الشركة حققت خلال الأشهر التسعة الماضية أقوى أداء لها منذ الإدراج، مدعوماً بنتائج ربع سنوية متميزة، وهو ما يجسِّد قوة إستراتيجية النمو التي تتبعها ونهجها المنضبط في تنفيذها.

وأضاف ان الشركة تواصل تحقيق نموها المستدام مدعوماً بإبرامها عقوداً طويلة الأجل، وتميزها التشغيلي، كما تركّز على توسيع إمكانياتها، واغتنام الفرص التي تضيف قيمة مجزية مع تعزيز مكانة أدنوك للإمداد والخدمات كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

وابتداءً من الربع الثالث من عام 2025، اعتمدت أدنوك للإمداد والخدمات توزيع أرباح ربع سنوية لتوفير عوائد أكثر انتظاماً للمساهمين.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة تقارب 20% على أساس سنوي لتصل إلى 1.19 مليار درهم، وستحافظ الشركة على زيادة سنوية في توزيعات الأرباح بنسبة 5% حتى عام 2030، مما يعكس الأداء المالي القوي والثقة بالنمو على المدى الطويل.

وسجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 7.17 مليارات درهم مدفوعةً بطلب قوي ونمو إستراتيجي في المجالات الرئيسية.

وانعكس هذا الأداء المتميز على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 2.33 مليار درهم وهو ما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز النتائج الإجمالية للشركة.

ويعود هذا النمو المربح إلى الاستخدام القوي لمنصات الإسناد البحرية، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب زيادة نشاط التأجير.

كما ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك جزيرة "العميرة" الاصطناعية، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات.

وسجلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 99% على أساس سنوي لتصل إلى 5.44 مليارات درهم، ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تضمين الإيرادات الناتجة عن أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة "نافيغ8".

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم برغم ظروف السوق المتقلبة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يجسِّد قوة التنفيذ التشغيلي.

ويؤكد هامش الأرباح القوي البالغ 30% قدرة الشركة على المرونة التشغيلية للشركة.

من جهة أخرى، يستمر قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 986 ملايين درهم.

كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 188 مليون درهم ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأعمال في محطة "بروج" للحاويات، إلى جانب حصة الشركة من أرباح خدمات تزويد السفن بالوقود التابعة لـ “Integr8".