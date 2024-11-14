الشارقة تحقق أعلى تداولات عقارية شهرية بـ4.4 مليارات درهم خلال أكتوبر

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة أعلى قيمة تداول شهرية خلال شهر أكتوبر الماضي بـ 4.4 مليار درهم، وبهذا يواصل السوق العقاري في الإمارة أداءه القوي الذي بدأ به عام 2024.

ووصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,883 معاملة، وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 14 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

نمو سريع لعقارات الشارقة

يعد القطاع العقاري في إمارة الشارقة من أسرع القطاعات نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

وازدهر هذا القطاع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل سياسات الحكومة التي تشجع الاستثمار الأجنبي وتدعم المشاريع السكنية والتجارية والصناعية الجديدة.

كما تعمل حكومة الشارقة على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال قوانين التملك للأجانب في مشاريع محددة، ما ساهم في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل الإمارات وخارجها.

وفي التفاصيل، أوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أكتوبر الماضي وصلت إلى 4,883 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,415 معاملة، بنسبة 29% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 443 معاملة بنسبة 9.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.3مليار درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 3,025 معاملة ونسبتها 61.9% من العدد الكلي للمعاملات.

معاملات بيع في 126 منطقة

جرت معاملات البيع في 126 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 693 أرضاً فضاء، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 450 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 272 معاملة.

«الممزر» تسجل أعلى صفقة عقارية

وسجلت منطقة «الممزر» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر أكتوبر الماضي على أرض فضاء بقيمة بلغت 62 مليون درهم.

كما سجلت منطقة «الممزر» أيضاً أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال ذات الشهر على أرض فضاء بقيمة بلغت 386 مليون درهم.

مويلح التجارية الأكثر جاذبية

بلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,145معاملة، وواصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 257 معاملة، تلتها منطقة الخان بـ106 معاملات، ثم منطقة مزيرعة بـ92 معاملة، ومنطقة تلال بـ81 معاملة.

وأما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 258.6 مليون درهم، تلتها منطقة تلال بـ161.6 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ130.5 مليون درهم، ومنطقة الخان بـ83.2 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 226 معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بواقع 193 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي الذي بلغ 133.6 مليون درهم.

بينما جرت 23معاملة بيع في مدينة خورفكان، حيث تصدرت منطقتي «حي الحراي الصناعية وحي الحراي التجارية» بـ5 معاملات لكل منهما، فيما جاءت منطقة «حي الزبارة» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بمليوني درهم.

وفي مدينة كلباء، جرت 19 معاملة بيع تصدرتها منطقتي «تجارية سور كلباء والطريف 5» بـ3 معاملات لكل منهما، وجاءت منطقة «الطريف1» أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 4.1 ملايين درهم.