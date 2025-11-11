658 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» في 9 أشهر بنمو 22.7 %

أعلنت «أورينت للتأمين»، عن نتائج الربع الثالث 2025؛ حيث حققت الشركة نمواً ملحوظاً عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسة. وارتفع صافي الربح بعد احتساب الضريبة بنسبة 22.76% ليصل إلى 658 مليون درهم، مقارنةً بـ536 مليون درهم خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 6 مليارات درهم، بزيادة 22.45% عن 4.9 مليارات درهم في الربع الثالث من 2024، فيما بلغ إجمالي الأصول 17.7 مليار درهم، بزيادة 15.69% عن 15.3 مليار درهم في الربع الثالث من 2024.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: «تُؤكد نتائج الربع الثالث نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها بكفاءة ورؤيتها الاستشرافية بعيدة المدى.

والنمو الملفت عبر المؤشرات المالية الرئيسة هو ثمرة التزامنا ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر. وهذا الأداء القوي يعزز مكانتنا بالسوق، ويمنحنا أيضاً القوة المالية لاستغلال فرص النمو المستقبلية والاستمرار بتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا».