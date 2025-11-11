«أملاك للتمويل» تبيع عقود تمويل بـ93 مليون درهم

أعلنت شركة أملاك للتمويل، إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 45% من قبل إعمار العقارية، والمدرجة في سوق دبي المالي، إبرامها اتفاقية مع مؤسسة مالية خاضعة لقوانين مصرف الإمارات المركزي، وذلك لبيع جزئي لعقود التمويل الخاصة بها بسعر شراء أولي يقدر بنحو 93 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان لها: إن إتمام اتفاقية البيع مشروط بالحصول على موافقة المصرف المركزي الإماراتي وبعض الشروط المسبقة الأخرى. وأوضحت أن الأثر المتوقع لصفقة البيع على حساب الأرباح والخسائر والأرباح المحتجزة سيكون سلبياً بمقدار 20 مليون درهم.

وذلك رهناً بتحديد سعر الشراء الفعلي عند إتمام الصفقة، على أن يظهر الأثر المالي خلال الربع الرابع من عام 2025 أو الربع الأول من عام 2026.