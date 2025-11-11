1500 مشارك بمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب في دبي 17 نوفمبر

تقام فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2025، الذي تنظمه شركة «فاست ماركتس»، في دورته الثامنة والعشرين، في مركز مدينة جميرا للمعارض والمؤتمرات بدبي، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شخص من المنتجين والممولين من أكثر من 60 دولة، ليشكل بذلك أكبر تجمع لسلسلة القيمة العالمية لقطاع الحديد والصلب.

ومع وجود مشروعات في مراحل التنفيذ أو التخطيط تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، من المتوقع ارتفاع الاستهلاك السنوي للصلب في المنطقة إلى أكثر من 65 مليون طن بحلول عام 2027.

ويأتي المؤتمر في مرحلة محورية بالنسبة لصناعة الصلب العالمية، وذلك في ظل مقترح الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 50%.

بموازاة ذلك، تعمل دول المنطقة على تعزيز تنافسيتها الصناعية، حيث تستثمر الإمارات والسعودية بكثافة في تنويع القاعدة الصناعية وتطوير إنتاج الصلب الأخضر.