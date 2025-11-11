مطار الشارقة يطلق خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل

أعلن مطار الشارقة إطلاق خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، والتي تتيح للمسافرين المغادرين عبر مطار الشارقة فرصة إتمام كافة إجراءات السفر بانسيابية، والانتقال مباشرة إلى منطقة مراقبة جوازات السفر عند وصولهم إلى المطار.

ويمكن الحجز عبر موقع مطار الشارقة sharjahairport.ae، أو الاتصال على الرقم 800745424 أو استخدام تطبيق «SHJ Home Check-In».

ويُشترط حجز الخدمة قبل الرحلة بـ8 ساعات على الأقل. وسيعمل فريق متخصص من مطار الشارقة على إتمام جميع إجراءات السفر، بدءاً من إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة واستلام الأمتعة من المنزل أو مقر العمل أو الفندق.

وتهدف هذه الخدمة إلى تلبية احتياجات مختلف فئات المسافرين، سواء العائلات أو رجال الأعمال الذين يرغبون في إنهاء إجراءات السفر من المنزل بسرعة ومرونة.

وتأتي الخدمة بباقات متنوعة لتناسب احتياجات المسافرين المختلفة بحسب عدد الحقائب، حيث تبدأ بالبـاقة المرجانية بسعر 145 درهماً إماراتياً وتشمل من حقيبة إلى حقيبتين، والباقة الفضية مقابل 165 درهماً وتشمل من ثلاث إلى أربع حقائب، بينما تُقدم الباقة الذهبية بسعر 185 درهماً وتغطي حتى 6 حقائب، وفي حال وجود حقائب إضافية، يُطبق رسم قدره 20 درهماً عن كل حقيبة إضافية بما يتماشى مع سياسة الأمتعة لشركة الطيران. وتغطي الخدمة حالياً في مرحلتها الأولى مختلف المناطق بمدينة الشارقة فقط.