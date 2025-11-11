1.55 مليار درهم صافي أرباح «فيرتغلوب» بنمو 138 % خلال 9 أشهر

حققت شركة «فيرتغلوب» صافي ربح قدره 423.6 مليون دولار (1.55 مليار درهم) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 138.4% مقارنة بـ177.7 مليون دولار (652.16 مليون درهم) في الفترة المقابلة من عام 2024.

وبلغ الربع العائد إلى المساهمين 327.6 مليون دولار(1.2 مليار درهم) بنمو 173% عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 والبالغة 120.2 مليون دولار(441.13 مليون درهم)

وارتفعت الإيرادات في أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 31% لتصل إلى 2.019 مليار دولار (7.4 مليارات درهم).

وأعلنت شركة «فيرتيغلوب» عن تحقيق إيرادات بلغت 758 مليون دولار( 2.78 مليار درهم) في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة 53% على أساس سنوي، مع ارتفاع الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69% لتصل إلى 286 مليون دولار (1.05 مليار درهم).

وبلغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 134 مليون دولار ( 491.78 مليون درهم) مقارنة بـ28 مليون دولار (102.76 مليون درهم) في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 235 مليون دولار(862.45 مليون درهم) في الربع الثالث 2025، مقارنة بخسائر قدرها 10.4 ملايين دولار (38.17 مليون درهم).

كما توصلت الشركة إلى تسوية ضريبية في مصر بقيمة 720 مليون دولار (2.64 مليار درهم)، مما أدى إلى مكاسب إجمالية بقيمة 142 مليون دولار (521.14 مليون درهم).