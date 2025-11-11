102 مليون درهم أرباح بنك الاستثمار في 9 أشهر

أعلن بنك الاستثمار، أمس، نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت تحقيق أرباح قبل الضرائب بقيمة 102 مليون درهم، مدفوعةً بنمو الإيرادات والميزانية العمومية وعمليات الاسترداد القوية.

وبلغ إجمالي الأصول 13.4 مليار درهم، بزيادة 24% منذ بداية العام. وبلغت ودائع العملاء 11.1 مليار درهم بزيادة 28% منذ بداية العام. ويحافظ البنك على رأسمال جيد، مع نسبة كفاية رأسمال جيدة بلغت 22.8% (ديسمبر 2024: 28.7%). ويتمتع البنك بمركز سيولة قوي.

حيث بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 21.4% كما في سبتمبر 2025 (ديسمبر 2024: 15.6%)، وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 70.5% (ديسمبر 2024: 68.8%). وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار:

تعكس هذه النتائج متانة استراتيجيتنا والتقدّم الملموس الذي نحقّقه في بناء بنك أكثر تنوّعاً واستقراراً. ونواصل تركيزنا على تعزيز أعمالنا الأساسية، وتوسيع قاعدة عملائنا، وتحقيق نمو مستدام في الربحية عبر جميع القطاعات. وعلى صعيد الأعمال المصرفية للأفراد، عزّز البنك محفظة الودائع من خلال إطلاق حملة الوديعة الثابتة «العائد المقدم».