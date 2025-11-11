1.25 مليار درهم صافي دخل «طلبات» بنمو 64 % في 9 أشهر

أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025.وارتفع صافي الدخل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 64% ليصل إلى 341 مليون دولار (1.25 مليار درهم) مقارنة بصافي دخل قدره 208 ملايين دولار (763.36 مليون درهم) في الفترة المقابلة من عام 2024.

وارتفع صافي الدخل على أساس معدّل خلال الفترة - بعد استبعاد العناصر غير التشغيليّة لتحقيق مقارنة أكثر دقّة - بنسبة 21% ليصل إلى 328 مليون دولار (1.2 مليار درهم).

ووصلت قيمة البضائع المبيعة في أول تسعة أشهر من عام 2025 إلى 6.945 مليارات دولار (25.488 مليار درهم) بنمو 29% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 33% لتصل إلى 2.837 مليار دولار (10.4 مليارات درهم).

ووصل إجمالي قيمة البضائع المبيعة في الربع الثالث من عام 2025 إلى 2.4 مليار دولار (8.88 مليارات درهم)، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 26% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفعت قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 27%.

وارتفعت الإيرادات 31% لتصل إلى مليار دولار (3.7 مليارات درهم)، ووصلت النسبة إلى 32% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. وحققت الشركة كذلك نمواً قوياً بالأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21% لتصل إلى 154 مليون دولار (565.18 مليون درهم)،