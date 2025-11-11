إطلاق «قادة المال» ضمن برنامج «المستشارين الماليين الشباب»

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة «قادة المال»، ضمن برنامج «المستشارين الماليين الشباب»، الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، بالشراكة مع وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وعدد من الجهات الوطنية والخاصة، لتأهيل الشباب الإماراتي كمستشارين ماليين معتمدين. يأتي ذلك في إطار التزام «المالية» بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز بناء جيل واعٍ مالياً، وقادر على قيادة المستقبل، ومساهمةً منها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع،

وتهدف مبادرة «قادة المال»، إلى تمكين نخبة من الشباب الإماراتي من خوض تجربة عملية متكاملة داخل منظومة العمل المالي الحكومي، واكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلهم لتولي أدوار قيادية مؤثرة في قطاع المالية العامة، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني، ويعزز تنافسية الدولة عالمياً.

محمد الحسيني

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «تأتي مبادرة (قادة المال)، في إطار التزام وزارة المالية بتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية الوطنية، ومساهمتها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع، من خلال تمكين الشباب الإماراتي، وإعدادهم ليكونوا شركاء قادرين على قيادة مستقبل القطاع المالي في الدولة.

فالشباب هم ركيزة التنمية وأساس استدامة التقدم، ونسعى من خلال هذه المبادرة، إلى فتح آفاق معرفية ومهنية جديدة أمامهم، تُمكّنهم من بناء مسارات قيادية في منظومة العمل المالي الحكومي».

وأضاف: «تشكل هذه المبادرة ترجمة عملية لرؤية الوزارة في تطوير رأس المال البشري الوطني، عبر إتاحة تجربة متكاملة، تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي داخل قطاعات وزارة المالية المختلفة، مثل الميزانية والإيرادات، والإدارة المالية الحكومية.

والتشريعات الضريبية، والعلاقات المالية الدولية، للتعرف إلى ملفات هامة ضمن نطاق عمل الوزارة، ومنها الدين العام الحكومي والتحول الرقمي.

وتمثل هذه التجربة فرصة فريدة للشباب للتفاعل مع القيادات والخبراء في الوزارة، واكتساب فهم معمّق لدور المالية العامة في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي للدولة.

وإعداد جيل جديد من القادة الماليين، هو استثمار استراتيجي في مستقبل دولة الإمارات، فهؤلاء الشباب سيقودون في المستقبل ملفات التخطيط المالي، وإدارة الموارد العامة، واستشراف الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل.

سلطان النيادي

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب: «تأتي المبادرة لتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة محفزة، تدعم الشباب وتمكنهم من اكتساب الخبرات العملية والمعرفة المالية اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية.

ويمثل هذا النوع من البرامج ترجمة حقيقية لتوجهات الدولة ورؤية القيادة الرشيدة، لتمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين بصياغة مستقبل الوطن، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتبرز الخطوة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتأهيل الشباب، وتمكينهم في مجال الثقافة المالية، بما يتواءم مع توجهات الدولة بتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تؤهلهم لاتخاذ قرارات مالية استراتيجية، لا سيما أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031». ومن المقرر تنفيذ المبادرة خلال الشهر الجاري، على مدى أسبوعين.