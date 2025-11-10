اللجنة العليا المُنظِّمة تستعرض الاستعدادات النهائية لمعرض دبي للطيران 2025



استعرضت اللجنة العليا المُنظِّمة لمعرض دبي للطيران 2025، الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المعرض، المُقرر تنظيمها خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، في دبي وورلد سنترال، حيث جرى خلال الاجتماع الأخير للجنة قبيل انطلاق الحدث، بحضور أعضاء اللجنة العليا وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنيّة بالحدث، الاطلاع على كافة الترتيبات التنظيمية والفنية والخطط التشغيلية واللوجستية المعتمَدة، بالإضافة إلى تقييم جاهزية جميع الجهات المشاركة.

وتم خلال الاجتماع تأكيد تكامل عمل الفرق واللجان المختلفة، بما يشمل توفير البنية التحتية، والخدمات المساندة في المواقع المخصصة للمعرض، مثل مناطق العرض الأرضي والجوي، ومرافق استقبال الزوار والمشاركين، وذلك لضمان تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير العالمية.

كذلك، جرى استعراض برامج الفعاليات المصاحبة للمعرض، بما في ذلك الجلسات المتخصصة، وورش العمل التقنية، إضافة إلى ترتيبات مشاركة الشركات والمؤسسات العالمية في مجالات الطيران التجاري والدفاعي والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

ويأتي تنظيم الدورة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران، تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية لصناعة الطيران، ودعم تطوير التقنيات والحلول المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

ويسلّط المعرض هذا العام الضوء على أهم المستجدات في مجالات الاستدامة والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي، والنقل المتقدم، واستكشاف الفضاء، وتطوير الجيل التالي من المواهب، في أضخم نسخة من الحدث العالمي، إذ تضم ما يزيد على 1,500 من أهم شركات الفضاء والدفاع حول العالم، من أكثر من 47 دولة، في حين يشمل المعرض تمثيلاً إجمالياً لـ 150 دولة، ويضم هذا العام أكثر من 200 من أحدث الطائرات، مع استضافة ما يزيد على 490 وفداً عسكرياً ومدنياً، من 98 دولة، و440 جهة عارضة جديدة، و18 جناحاً وطنياً، في حين من المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 148 ألف زائر.