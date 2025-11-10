مشروع «العجبان للطاقة الشمسية» يعزز التعاون العلمي بين الإمارات والصين

استقبلت شركة «باور تشاينا POWERCHINA» وفداً علمياً من طلاب مدرسة حمدان بن زايد النموذجية، التابعة لمشروع تعليم اللغة الصينية «مشروع المئة مدرسة»، في فعالية خاصة بموقع مشروع أبوظبي للطاقة الشمسية PV3 في منطقة العجبان بقدرة 1.5 غيغاواط، الذي تنفذه الشركة. جاءت الزيارة تحت شعار «الطاقة الشمسية جسر للتعاون واستكشاف المستقبل الأخضر»، وهدفت إلى تعريف الطلبة بكيفية مساهمة الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات.

ورحب جو حلو، المدير التنفيذي للمشروع، بالطلاب المشاركين، مشيداً بمبادرة «باور تشاينا» التي تربط التعليم بالتطبيق العملي للطاقة النظيفة. وأكد أن المشروع يعد من أبرز مشاريع الطاقة النظيفة في أبوظبي، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تحفيز الجيل الجديد على استكشاف مجالات العلوم والابتكار في الطاقة المتجددة.

وقدمت هونغ لي، الممثلة الرئيسية لـ «باور تشاينا» في الإمارات، عرضاً عن أبرز مشاريع الشركة على المستويين العالمي والإقليمي، موضحة دورها في الابتكار الهندسي والمسؤولية الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الصين والإمارات في مجالات التنمية المستدامة.

وتضمن البرنامج جلسة تعليمية حول الطاقة الشمسية، شرح خلالها خبراء الشركة مبادئ توليد الكهرباء عبر الألواح الكهروضوئية، وآليات عملها، والتحديات التقنية لبناء محطات ضخمة في البيئات الصحراوية. وتفاعل الطلاب من خلال نقاشات وأسئلة حول مكونات المحطة، وطرق تخزين الطاقة، وآليات الحفاظ على كفاءة الألواح رغم الغبار.

وفي ختام الزيارة، ألقى لي جونتشي، نائب رئيس المقر الإقليمي لـ «باور تشاينا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كلمة استشهد فيها بأمثال صينية قديمة حول التعلم والصداقة، مشيداً بفضول الطلاب ودورهم كجسور للتفاهم والتنمية الخضراء بين البلدين.

واختتمت الفعالية بجولة ميدانية في منطقة «الرمال الشمسية» الخاصة بالمشروع، تعرف خلالها الطلاب والمعلمون على مراحل التصميم والبناء والتشغيل الذكي للمحطة، مع مشاهدة الألواح الشمسية عن قرب. وأعرب العديد من الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة التي عززت اهتمامهم بالعلوم والتقنيات النظيفة.