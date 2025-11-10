«ريبورتاج» تستحوذ على قطعتي أرض ضمن مجمع دبي للاستثمار أنغولا

أعلن مجمع دبي للاستثمار أنغولا - المنطقة الاقتصادية المتكاملة في أنغولا يتم تطويرها من قبل دبي للاستثمار - عن استحواذ مجموعة الإمارات ريبورتاج للتطوير والاستثمار، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، على قطعتي أرض استراتيجيتين ضمن المجمع.

وأضافت دبي للاستثمار في بيان لها: إن المساحة الإجمالية للعقارين تبلغ حوالي 10.76 ملايين قدم مربع، بهدف تطوير مجمعين سكنيين، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمار المقدر من قبل مجموعة ريبورتاج في المشروع يبلغ نحو 1.8 مليار درهم (حوالي 500 مليون دولار).

وقالت: إنه من المقرر أن يضم المشروع مجمعين سكنيين بمساحة متكافئة تبلغ 5.83 ملايين قدم مربع لكل مشروع يطل أحد المجمعين على الواجهة البحرية، ويشمل فندقاً يضم 60 غرفة، إلى جانب 2050 فيلا، ومساحات تجارية على مساحة 4000 متر مربع، فيما يقع المجمع الثاني على تلة، ويضم 2500 منزل متلاصق، بالإضافة إلى 4000 متر مربع من المساحات التجارية المخصصة للسكان.

وأشارت إلى أن الفرق الهندسية بدأت تنفيذ المرحلة التمهيدية من المشروع، على أن تبدأ أعمال الإنشاء الفعلية في يونيو 2026، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل مع بدء تسليم الوحدات في الربع الرابع من عام 2029 واستكماله بالكامل بحلول الربع الأخير من عام 2030.

وذكرت أن شركة الإمارات المحدودة للاستثمار والتطوير، الشريك المؤسسي لمجموعة ريبورتاج، ستتولى تنفيذ المشروع وتسليمه بالكامل، حيث ستشرف على جميع مراحل التطوير، بدءاً من التخطيط والهندسة وصولاً إلى التنفيذ والتسليم.

وحسب بيانات أرقام، كانت شركة دبي للاستثمار قد أعلنت في يناير 2024، إطلاق مجمع دبي للاستثمار – أنغولا، أول مشاريعها التطويرية متعددة الاستخدامات (مجمع سكني وتجاري وصناعي) في القارة الأفريقية، حيث تتولى الشركة مهمة تطوير البنية التحتية، وتأجير الأراضي للمطورين والمستثمرين، فيما قد بدأت عملية التطوير في يونيو 2024.