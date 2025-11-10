أرامكس تعين رئيساً تنفيذياً للمجموعة لقيادة المرحلة المقبلة من النمو

أعلنت أرامكس، اليوم عن تعيين أمادو ديالو رئيساً تنفيذياً للمجموعة بعد موافقة مجلس الإدارة على القرار، على أن يتولى مهامه في الأول من مايو 2026.

ويتمتع أمادو ديالو بخبرة قيادية عالمية تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب سجله المتميز في بناء وتطوير فرق عمل عالية الأداء وقيادة التحول في قطاعات الشحن والتوصيل السريع وسلاسل الإمداد. وقد شغل أخيراً منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «دي إتش إل جلوبال فورواردينغ».

وخلال مسيرته المهنية، تولى ديالو العديد من المناصب القيادية العليا، من بينها الرئيس التنفيذي والرئيس المالي ورئيس العمليات التشغيلية، ضمن وحدات أعمال كبرى في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. وتجمع خبراته التشغيلية الواسعة بين الرؤية الاستراتيجية الثاقبة وأسلوب القيادة القائم على التعاون والأداء والابتكار.

استمرارية الإدارة خلال المرحلة الانتقالية

سيواصل نيكولاس سيبويه مهامه رئيساً تنفيذياً لمجموعة أرامكس بالإنابة إلى حين تسلم أمادو ديالو مهامه رسمياً في الأول من مايو 2026، متولياً إدارة الشركة خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية 2025 وبداية عام 2026. وقد تميز سيبويه بإدارته القوية خلال مرحلة التحول التي تشهدها الشركة وسيواصل تركيزه على ضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف خلال المرحلة الانتقالية.

وقال محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة أرامكس: «يسرنا أن نرحب بأمادو ديالو رئيساً تنفيذياً لمجموعة أرامكس اعتباراً من الأول من مايو من العام المقبل. يتمتع ديالو بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في مجال الأعمال اللوجستية على مستوى العالم، كما أن نهجه القيادي القائم على تمكين الأفراد يجعل منه الشخص المناسب لقيادة أرامكس في مرحلتها المقبلة. ويعكس تعيين ديالو ثقتنا في قدرته على تعزيز وتيرة النمو والتقدم في عمليات الشركة وخططها الاستراتيجية. كما نود أن نعرب عن خالص تقديرنا للرئيس التنفيذي بالإنابة، نيكولاس سيبويه، على إدارته والتزامه الراسخ خلال هذه الفترة الانتقالية».

تؤكد أرامكس التزامها بضمان الانتقال السلس لقيادة المجموعة، وتتطلع بثقة إلى بدء مرحلة جديدة من النمو تحت قيادة أمادو ديالو، فيما تواصل تنفيذ رحلة التحول والنمو في إطار استراتيجية «Accelerate28».