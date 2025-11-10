وفد رائدات الأعمال الإماراتيات يواصل جولته في شنغهاي



واصل وفد رائدات الأعمال الإماراتيات جولته التدريبية في مدينة شنغهاي الصينية، ضمن البرنامج المتخصص «رائدات الأعمال الإماراتيات: استكشاف بيئة الأعمال في الصين»، الذي يُنظم تحت مظلة مجلس سيدات الأعمال الإماراتي - الصيني، وبالتعاون بين الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية.

وتعرّف الوفد خلال الزيارة إلى تجارب شركات عالمية رائدة، حيث استعرضت المشاركات أحدث الممارسات في إنتاج المحتوى الرقمي، وإدارة الحملات التسويقية عبر المؤثرين، وتحليل بيانات الجمهور المستهدف، كما شارك الوفد بمعرض الصين الدولي للواردات واطلع على أحدث الابتكارات بمجالات المنتجات والخدمات والتقنيات، إلى جانب لقاءات تعريفية مع شركات تعمل بمجال التصدير.