«نماء» تنظم مجلس «ارتقاء» للرؤساء التنفيذيين بمشاركة قطاعات مختلفة

نظمت «مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة»، بالشراكة مع مبادرة «بيرل»، الدورة الثانية من مجلس «ارتقاء» للرؤساء التنفيذيين، الذي يجمع نخبة من القيادات التنفيذية في دولة الإمارات من مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف مناقشة سبل تعزيز تكافؤ الفرص في بيئة العمل، ودعم التحول الإيجابي المستدام في استراتيجيات وممارسات المؤسسات.

واستقطبت الدورة الثانية من المجلس، التي انعقدت في «فندق ذا تشيدي البيت» في إمارة الشارقة، قادة من قطاعات الطاقة والنقل والطيران والتكنولوجيا والتصنيع، وغيرها من القطاعات الحيوية، لتجسد رؤية «نماء» في الارتقاء بدور المرأة على مستوى مراكز صنع القرار، وترسيخ العدالة أولوية مؤسسية واستثماراً تنموياً، يعكس رؤية الشارقة ودولة الإمارات حول مستقبل مجتمعات الأعمال القائمة على تكافؤ الفرص.

وتضمّن برنامج المجلس هذا العام جلسة حوارية موسعة بعنوان «من الالتزام إلى التأثير: حوار الرؤساء التنفيذيين حول القيادة الشاملة»، أدارتها الخبيرة في التمكين الاقتصادي للمرأة، نهى حفني، حيث ركزت النقاشات على العلاقة الحيوية بين الحوكمة الرشيدة، وتعزيز تكافؤ الفرص داخل المؤسسات، بوصفها رافعة أساسية لرفع مستويات الابتكار، وتعزيز مرونة الأعمال، واستقطاب المواهب والحفاظ عليها.

شهد المجلس مشاركة قيادات تنفيذية بارزة من مؤسسات عالمية وإقليمية رائدة، وهي: شركة ساب، طاقة لشبكات النقل، «أرادَ» للتطوير العقاري، الإمارات العالمية للألمنيوم، شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين تينيو، العربية للطيران، جوجل، برايس ووترهاوس كوبرز، وبتروفاك.

وقالت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «نؤمن في (نماء) بأن بناء بيئات عمل، تضمن مشاركة شاملة للمرأة في جميع مستويات صناعة القرار هي مسؤولية جماعية مشتركة، تستند إلى أهمية التنوع قوة إنتاجية، وبأن العدالة وتكافؤ الفرص هما عاملان أساسيان في تعزيز قدرة المؤسسات على الابتكار والاستدامة. من خلال تنظيم (مجلس ارتقاء للرؤساء التنفيذيين، نترجم هذا الإيمان إلى واقع عملي، إذ يجمع هذا المجلس قادة الأعمال وصنّاع القرار من القطاعات الرئيسية لمناقشة العلاقة بين ممارسات الحوكمة وتمكين المرأة. كما يؤكد المجلس أهمية التزام المؤسسات بخدمة الأسواق المتنوعة، والاستثمار بتمكين الجيل القادم من القيادات النسائية».

وقال رالف شويري، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل: «مجلس ارتقاء للرؤساء التنفيذيين يشكل منصة حيوية تجمع نخبة من القادة من مختلف قطاعات الأعمال لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز ثقافة المساءلة، إلى جانب ترجمة الالتزامات إلى نتائج عملية قادرة على تحقيق الأثر في أرض الواقع، ومن خلال الحوار البنّاء حول الحوكمة الرشيدة والقيادة، نطمح إلى استمرار دعم قطاع الأعمال في تطوير بيئات عمل مبدعة ومرنة وقادرة على مواكبة التغيير لتحقيق الازدهار للجميع».