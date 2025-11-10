الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان تحفيز التجارة بين البلدين

تواصل دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا استكشاف فرص تحفيز التبادل التجاري بينهما، عبر البناء على المسار الصاعد لنمو تجارتهما غير النفطية، وذلك عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص في الجانبين.

والتقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع مفو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، لبحث سبل زيادة حجم التجارة والاستثمارات، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد اللقاء التزام الإمارات بتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع جنوب أفريقيا والقارة الأفريقية عموماً، نظراً لأهميتها المتنامية في منظومة التجارة العالمية.

ويأتي هذا اللقاء عقب جلسات حوارية عقدت في وقت سابق بين مسؤولين وقادة أعمال من الجانبين، بمشاركة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، ووفد رسمي من المسؤولين ورجال الأعمال من جنوب أفريقيا.

وخلال اللقاء، جدد الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتطوير العلاقات الاقتصادية لتحقيق الازدهار المشترك.

وخلال الاجتماع أشاد الزيودي بالنمو الملحوظ في التجارة غير النفطية بين الإمارات وجنوب أفريقيا، التي بلغت 8.5 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14 % مقارنة بعام 2023، وارتفاع بنسبة 120 % عن عام 2019.

وقال: «استمر هذا الزخم التجاري خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت تدفقات التجارة البينية غير النفطية 3.93 مليارات دولار، ما يجعل جنوب أفريقيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في أفريقيا، بحصة تبلغ 7.6 % من إجمالي التجارة غير النفطية مع القارة، كما تحل في المرتبة 22 عالمياً بين الشركاء التجاريين للدولة.

وأضاف: هناك التزام مشترك بين الإمارات وجنوب أفريقيا لمواصلة تعزيز الروابط الوثيقة في مجالات التجارة والاستثمار، وهو ما أكدنا عليه خلال لقائنا اليوم، كما ناقشنا المشاريع المشتركة في قطاعات اللوجستيات والطاقة المتجددة والعقارات.

كما بحثنا فرصاً جديدة في الزراعة وإنتاج الغذاء والبنية التحتية والصناعة، وأكدنا أن التعاون المشترك سيتيح لنا البناء على هذا الزخم الإيجابي، ودعم الطموحات الاقتصادية والتنموية للبلدين.

وتواصل الإمارات تعزيز شراكاتها التنموية مع القارة الأفريقية، لتحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة.

ومع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مؤخراً مع أنغولا، تكون الإمارات قد أبرمت 5 اتفاقيات مماثلة مع دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى، تشمل موريشيوس وكينيا والكونغو برازافيل وجمهورية أفريقيا الوسطى.