بنك الشارقة ينجح بإصدار صكوك بـ550 مليون دولار للاتحاد الدولي للاستثمار

أعلن بنك الشارقة مشاركته بنجاح بصفته مديراً رئيسياً مشتركاً ومدير سجل الاكتتاب، في عملية إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 550 مليون دولار لأجل خمس سنوات، لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.

واستقطب هذا الإصدار اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، حيث تم تغطية الاكتتاب أكثر من أربع مرات ليصل حجم الطلب إلى نحو ملياري دولار.

كما أسهم رفع تصنيفها الائتماني أخيراً من قبل وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» من درجة «+B» إلى «-BB» في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم نجاح الإصدار.

وفي ضوء الطلب الكبير من المستثمرين تمكّن المصدر من تخفيض هامش التسعير بمقدار 50 نقطة أساس، ليستقر عند 7.375 %، مع زيادة حجم الصفقة إلى 550 مليون دولار، ما يعكس قوة الطلب وجودة الإصدار.

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة جديدة في المسيرة التمويلية لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، بعد النجاح الذي حققته في إصدارها الأول للصكوك بقيمة 350 مليون دولار في عام 2023.

فقد تمكنت الشركة من زيادة حجم الإصدار، وخفض معدل العائد بشكل ملحوظ، وجذب مشاركة دولية واسعة، حيث تم تخصيص 65 % من الإصدار لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».