غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس ونمو 582 شركة ناشئة في 9 أشهر

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 582 شركة رقمية ناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس مساهمة الغرفة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً للشركات الرقمية وريادة الأعمال.

واستحوذ الذكاء الاصطناعي على نحو 21% من تخصصات الشركات التي دعمتها الغرفة، فيما بلغت الحصة الإجمالية للتكنولوجيا الصحية والشركات المزودة للبرمجيات كخدمة والتكنولوجيا المالية مجتمعة 17%. وشكلت الشركات العالمية 70% من الشركات التي دعمتها الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «التزاماً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها الرامية لترسيخ دور دبي مركزاً محورياً في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر تطوير بيئة أعمال متقدمة تتسم بالمرونة والجاهزية والابتكار لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتمكين الشركات الرقمية من النمو والانطلاق من دبي نحو العالمية، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة أولى للاستثمارات الرقمية والمواهب التقنية، ومختبر عالمي لتطوير وتطبيق حلول الاقتصاد الجديد في العالم بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

ومن خلال منصة «دعم وجذب الشركات» Business in Dubai، والتي تقدم عبرها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حزمة من الخدمات المؤسسية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال، وذلك لمساعدة الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها، حصلت 47% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال أول 9 أشهر من 2025 على خدمات تأسيس الأعمال بالإضافة إلى فرص المشاركة في مسرعات وحاضنات أعمال بدبي، واستفادت 32% من الشركات التي دعمتها الغرفة على مجموعة متنوعة من خدمات دعم الأعمال التي توفرها المنصة.

وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 4 تقارير من ضمنها دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال، والذي يهدف لتوعية رواد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجونها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفعالية، إلى جانب تقرير حول معرض «إكسباند نورث ستار» وتقرير حول وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا.

ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 15 فعالية لتعزيز الشراكات ودعم قطاعات الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى 16 جولة تعريفية في الأسواق العالمية لاستعراض مقومات الاقتصاد الرقمي في دبي وبحث فرص التعاون والشراكات مع كل الجهات المعنية بقطاعات الاقتصاد الرقمي لاستقطاب الشركات الرقمية إلى الإمارة، بالإضافة إلى التعريف بأهمية وفرص معرض «إكسباند نورث ستار» باعتباره الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، وشملت الجولات 17 مدينة في كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام وكوريا الجنوبية، واجتمعت الغرفة خلالها بممثلي أكثر من 2.500 من الشركات الرقمية الناشئة وشركاء منظومة الأعمال والحاضنات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.