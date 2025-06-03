«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» توقع خطاب نوايا لتعزيز الاستثمارات

وقعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خطاب نوايا مع مجموعة سيكو، البنك الإقليمي لإدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، الذي يحظى بوجود مباشر في الإمارات والسعودية والبحرين، حيث ستعمل سيكو مستشاراً مالياً للهيئة لدعم مبادراتها الاستراتيجية، وذلك من خلال تحديد فرص الاستثمار المباشر في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وقالت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكو: « نتطلع إلى تعزيز القيمة وتحقيق النمو المستدام في القطاع الزراعي. ونسعى إلى تحقيق تطور ملموس للقطاع الزراعي».

وقال الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: «يتوافق هذا التعاون مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمكاناتنا، بما يمكننا من تزويد مشاريعنا بالأدوات والمعلومات اللازمة لتحقيق أهدافنا الطموحة».