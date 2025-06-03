«الصير مارين» تطلق كياناً مشتركاً مع «بي الدولية للشحن واللوجستيات»

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، الشركة العاملة في قطاع الشحن البحري والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن إطلاق شركة «إيه إس بي آي للشحن» في المنطقة الحرة، والتي تمثل كياناً مشتركاً جديداً مع «بي الدولية للشحن واللوجستيات»، التابعة لمجموعة «بي جي إن»، إحدى أبرز شركات تجارة الطاقة.

وسيتخصص الكيان الجديد في امتلاك وتشغيل ناقلات صغيرة ومتوسطة الحجم لغاز البترول المسال والمنتجات البترولية.

وبدأت شركة «إيه إس بي آي للشحن» الجديدة أعمالها بالاستحواذ على ناقلتي «الكايد» و«الكور» لغاز البترول المسال، وتبلغ سعة كل منهما 22,000 متر مكعب، من الطراز شبه المبرد، وتم تأجيرهما بعقد قيمته 660 مليون درهم لمدة عشر سنوات تنتهي عام 2035 لصالح شركة «بي جي إن الدولية» المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، والتابعة لمجموعة «بي جي إن»، التي يفوق حجم شحناتها من منتجات الطاقة 50 مليون طن متري سنوياً.