«سند» و«أيركاب ماتريلز» تبرمان صفقة بـ 400 مليون درهم

أعلنت مجموعة سند، الشركة العالمية لهندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، إبرام صفقة استراتيجية مع شركة «أيركاب ماتريلز»، ذراع «أيركاب» المتخصصة، والموزع العالمي لمكونات المحركات وهياكل الطائرات، في إحدى أكبر صفقات بيع مكونات الطائرات على مستوى القطاع. وتم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في نيودلهي، وهو المنتدى الرائد عالمياً لقادة شركات الطيران، والذي يركز على تشكيل مستقبل النقل الجوي.

تمثل هذه الصفقة، التي تُقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون درهم (110 ملايين دولار)، محطة بارزة في عالم إدارة أصول الطيران، كما تعكس التزام الشركتين بتعزيز توافر المكونات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم مرونة سلاسل التوريد في قطاع الطيران.

تشمل محفظة الصفقة أكثر من 6000 مكون عالي الطلب، وتغطي مجموعة متنوعة من الجهات المستأجرة ومنصات الطائرات. كما تضم المحفظة أيضاً مجموعة من المكونات التي تلبي الطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، والتي تؤثر بدورها في المشغلين من شركات الطيران. بالإضافة إلى ذلك، يُعد حجم هذه المحفظة، وتوفر مكوناتها بشكل فوري، معياراً جديداً في كفاءة إدارة الأصول، إذ يضمن استجابة سريعة لاحتياجات القطاع، ويُمكّن شركات الطيران من تعزيز اعتمادية أساطيلها، ورفع كفاءتها التشغيلية.