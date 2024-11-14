822 مليون درهم أرباح «سالك» في 9 أشهر بنمو 2.4%

واصلت «سالك» تحقيق أداء مالي متميز خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات 355.6 مليون رحلة بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي مسجلة إيرادات إجمالية قياسية وصلت إلى 1.64 مليار درهم.

كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية - والتي تشكل 86.7% من إجمالي الإيرادات - بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.42 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وارتفعت في الربع الثالث من العام بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 468.4 مليون درهم.

الأرباح

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.115 مليار درهم بزيادة 8.9% على أساس سنوي، كما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 903.3 ملايين درهم بزيادة قدرها 12.5% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب للفترة نفسها إلى 822 مليون درهم بنسبة نمو 2.4% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح بعد خصم الضرائب في الربع الثالث بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.3 مليون درهم.

الطلب المتزايد

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «حققت الشركة أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، الأمر الذي يعكس مرونة نموذج أعمالنا والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الفعالة في دبي، كما حققت الشركة نجاحاً في الربع الثالث بعد الإعلان رسمياً عن تفعيل الشراكة مع إعمار، لتوفير حلول تقنية لمواقف السيارات في دبي مول، وهي مبادرة رائدة تساهم في تنويع قاعدة الإيرادات وتحسين الأداء المالي، وستبدأ الشركة في 24 نوفمبر الجاري تشغيل بوابتي تعرفة جديدتين، في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، وذلك استكمالاً للخطة الاستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وأنظمة الطرق والنقل التقنية وتطبيق السياسات، لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً».

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «يسرنا تحقيق نتائج قوية خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدعومة بالأداء القوي في الربع الثالث، حيث شهدنا نمواً كبيراً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 5.7% على أساس سنوي مع تحقيق أرباح قوية للغاية.

ومع بدء تطبيق حلولنا الجديدة لمواقف السيارات في دبي مول وتشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين في 24 نوفمبر 2024، فإننا نشعر بالتفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم نمونا في دبي.

وبناءً على ذلك، يسعدنا أن نؤكد تطلعات أعمالنا التي قمنا بتحديثها أخيراً للسنة المالية 2024، حيث نتوقع نمو الإيرادات بنسبة 7 - 8% مقارنة بالسنة المالية 2023، خصوصاً وأن الربع الرابع من العام عادة ما يكون الربع الأقوى من حيث الأداء بالنسبة لسالك.

ونتوقع كذلك استمرار زخم النمو في العام المقبل وزيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 24 - 25% في السنة المالية 2025، بما يشمل مساهمة الرحلات من خلال البوابتين الجديدتين».

أبرز جوانب حركة التنقل

«سالك» تسجل نمواً في الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 5.1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 355.6 مليون رحلة.

شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أجريت عبر بوابات سالك الثماني نمواً بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وجاء ذلك مدفوعاً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي.

ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 355.6 مليون رحلة خلال الأشهر التسعة الأولى بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي، وبلغ 117.1 مليون رحلة في الربع الثالث بزيادة قدرها 5.7% على أساس سنوي، وهو أعلى عدد رحلات مسجل خلال الربع الثالث منذ تأسيس الشركة.

وحققت سالك هذه النتائج بدعم كبير من النمو القوي عبر العديد من بوابات التعرفة المرورية خلال الربع الثالث، حيث شهدت بوابة جبل علي نمواً قوياً بنسبتين عشريتين بـ (أكثر من 16%)، بينما شهدت البوابات الأخرى نمواً في نطاق الأرقام الفردية العالية بما في ذلك نفق المطار (أكثر من 9%) والصفا (أكثر من 7%).

نمو قياسي لحسابات العملاء النشطة يتجاوز 7% على أساس سنوي، وارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 ملايين مركبة

ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.1% على أساس سنوي ليبلغ 2.5 مليون حساب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 2.3 مليون حساب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ووصلت عمليات تفعيل بطاقات «سالك» إلى حوالي 268.000 عملية في الربع الثالث بزيادة قدرها 18.6% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك في الربع الثالث بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة وجهة رئيسية للسائحين وللمقيمين الجدد.

واصلت سالك تقديم إعفاءات من التعرفة للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية، والمدارس، وأصحاب الهمم، وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات العامة، على النحو الذي تقتضيه القوانين واللوائح التنظيمية واتفاقية الامتياز.

حيث ارتفع عدد الرحلات المجانية للمركبات المعفاة عبر بوابات سالك الثمانية بنسبة 4.1% أساس سنوي ليصل إلى 6 ملايين رحلة خلال الأشهر التسعة الأولى، مع زيادة عدد المركبات المعفاة المسجلة بنسبة 8.5% على أساس سنوي ليصل إلى 163.376 مركبة بحلول نهاية الأشهر التسعة الأولى.

أبرز الجوانب المتعلقة بالأداء المالي

الأداء القوي المستمر أدى لارتفاع إيرادات سالك إلى 1.64 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.422.2 مليون درهم مدعومة بالنمو المستمر في الحركة السياحية ونشاط حركة التنقل بدبي. وارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية خلال الربع الثالث بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 468.4 مليون درهم.

وارتفعت الإيرادات من المخالفات بنسبة 7.6% على أساس سنوي لتصل إلى 174.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 58.7 مليون درهم.

وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 0.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى حوالي 670.000 مخالفة. وبلغت نسبة العدد الصافي للمخالفات من صافي عدد الرحلات 0.4% خلال الربع الثالث، وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 10.7% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى.

الرسوم

وحققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى، حيث ارتفعت بنسبة 23.3% على أساس سنوي لتصل إلى 30.1 مليون درهم، وارتفعت في الربع الثالث بنسبة قدرها 11.3% على أساس سنوي لتصل إلى 10.3 ملايين درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.8% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت سالك صافي ربح بعد خصم الضرائب بلغ 903.3 ملايين درهم بزيادة قدرها 12.5% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب في الربع الثالث بنسبة 19.6% على أساس سنوي لتصل إلى 304.7 ملايين درهم.

وبالرغم من بدء تطبيق ضريبة الشركات البالغة 9% في دولة الإمارات في عام 2024، حققت سالك صافي ربح بعد خصم الضرائب بلغ 822.0 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بزيادة قدرها 2.4% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح بعد خصم الضرائب في الربع الثالث بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.3 مليون درهم.

وسجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره -218.8 مليون درهم، كما في 30 سبتمبر 2024، وشكل رصيد رأس المال العامل نسبة مستقرة إلى حد كبير من الإيرادات (تقريباً -10.0%). وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدين 3.163.3 ملايين درهم مقارنة بـ 2.947 مليون درهم في نهاية يونيو 2024.

وبذلك تبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.1 ضعف، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

وخلال النصف الأول من 2024، زادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 46 موظفاً، مع ثبات عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 12 جنسية.

وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى 30% بحلول نهاية يونيو 2024.