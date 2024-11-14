ورشة للتوعية بضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة برأس الخيمة

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة توعوية جديدة في إمارة رأس الخيمة سلطت خلالها الضوء على ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الحملة التوعوية الشاملة التي تنظمها الهيئة بهدف توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والمسؤوليات الضريبية للأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى حرصها على تنظيم هذه الورش بشكل دوري كونها تمثل منصة مهمة لتقديم المعرفة وتوفير الموارد اللازمة التي تساعد الأشخاص القائمين في المناطق الحرة على الامتثال للقوانين والقرارات الضريبية، وتعزز من خلالها تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بشكل فعال.

وفي إطار جهودها الهادفة إلى توضيح التشريعات المتعلقة بضريبة الشركات في المناطق الحرة، تُوفّر الهيئة دليلاً إرشادياً حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني يتضمن معلومات شاملة وأمثلة توضيحية.

وأوضح ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أكثر من 200 من المعنيين؛ أن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة بإمكانهم الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخلهم المؤهل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة، ويتعين على جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات، سواء كانوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة أم لا، وتنطبق نسبة 0% تحديداً على الدخل المؤهل، الذي يتم تحقيقه حسب الشروط التي تحددها الهيئة. كما تم توضيح ذلك من قبل الهيئة.

ويخضع الدخل الذي لا يستوفي شروط «الدخل المؤهل» لنسبة ضريبة الشركات القياسي البالغ (9%).

كما تضمنت الورشة عرضاً شاملاً حول نظام ضريبة الشركات وشروط اعتبار الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أشخاصاً مؤهلين لتمكينهم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0%)، ومتطلبات اعتبار الدخل دخلاً مؤهلاً، كما تمت مناقشة الأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة.