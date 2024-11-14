انطلاق النسخة الثانية من معرض «ماركات الهند» في دبي

افتتح ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند لدى الإمارات، النسخة الثانية المرتقبة من «ماركات الهند»، أكبر معرض تجاري للملابس بالهند، في مركز دبي التجاري العالمي. ويقدم المعرض، الذي تنظمه جمعية مصنعي الملابس في الهند، أكثر من 150 علامة تجارية هندية للملابس ومصنعي العلامات التجارية البيضاء، ويعرض مجموعة كبيرة من أحدث صيحات الموضة في ملابس الرجال والنساء والأطفال.



ويقدم المعرض فرصة فريدة من نوعها لتوريد المنتجات لتجار التجزئة والمتاجر الكبرى والمتاجر البوتيك وتجار الجملة والوكلاء والموزعين والمستوردين والتجار والتجارة الإلكترونية وشركات وكيل المشتريات المحلي من جميع أنحاء العالم.



وقال ساتيش كومار سيفان: يعد المعرض منصة استراتيجية مصممة لمصنعي الملابس الهندية للاستفادة بشكل أكبر من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات، مما يتيح استيراد الملابس المعفاة من الرسوم الجمركية.