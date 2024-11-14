مجمع «دلمون» ينشئ مصنعاً في «كيزاد»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة، وشركة مجمع «دلمون» الصناعي، ومقرها السعودية، عن توقيع اتفاقية مساطحة تمتد لخمسين عاماً لإنشاء مصنع متطور لإنتاج مستلزمات قطاع النفط والغاز في منطقة ايكاد - 3 (كيزاد مصفح) التابعة لمجموعة كيزاد.

وسيتم تطوير المصنع باستثمار قيمته 50 مليون درهم، وسيتخصص في تصنيع وإنتاج وتوريد المنتجات اللازمة لعمل شركات النفط والغاز الإقليمية والعالمية. وتعد شركة مجمع «دلمون» الصناعي جزءاً من «مجموعة دلمون» التي تأسست عام 1981 في السعودية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الدمام بالقرب من الميناء الرئيسي في المنطقة الشرقية. وتعتبر «مجموعة دلمون» علامة رائدة في مجالات التعدين والنفط والغاز والكيماويات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى حلول الطاقة الشمسية.

ويمثل إنشاء المصنع الجديد في «كيزاد» جزءاً من استراتيجية المجموعة للتوسع، من خلال الاندماج في قطاع النفط والغاز المزدهر في «كيزاد» لدعم مشاريعها الصناعية وتوسيع نطاق عملياتها في الإمارات. ويمتد المصنع المقرر تطويره على أكثر من 58458 متراً مربعاً، وسيقوم بأعمال التنقيب والاستخراج والتكرير لتحويل المعادن إلى منتجات متخصصة تناسب قطاع النفط والغاز.

ويعتبر انضمام «مجمع دلمون» الصناعي إلى ايكاد-3 مؤشراً قوياً على توسع قاعدة الصناعات المساندة لقطاع النفط والغاز في كيزاد، بما يعزز المبادرات التي تقودها «كيزاد» لتطوير وتنمية القطاع الصناعي المحلي. كما يعكس هذا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي التزام «مجموعة دلمون» الراسخ بدفع جهود التنمية الصناعية المستدامة، جنباً إلى جنب مع الحد من الأثر البيئي للمشاريع الصناعية وفقاً للمعايير التشغيلية المستدامة في «كيزاد».

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: يمهد هذا الاتفاق مع «مجمع دلمون» الصناعي الطريق نحو فصل جديد في مسيرة شراكاتنا مع رواد الصناعة في قطاع الصناعات المساندة للنفط والغاز في الإمارات، ويرسخ لعهد جديد من التعاون البناء. نتطلع إلى شراكة مثمرة تحقق طموحاتنا المشتركة، وتلبي احتياجات قطاع النفط والغاز وتسهم في ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: يمثل هذا التعاون ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتحقيق أهداف التصنيع المستدام، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.