«ميرسر»: أكثر من ربع الشركات في الإمارات تخطط لزيادة عدد العاملين

أكد تقرير حديث لـ«ميرسر» أن أكثر من ربع المؤسسات (28.2%) تخطط لزيادة عدد العاملين لديها، خلال عام 2025، ما يشير إلى وجود طلب على المواهب.

وكشفت «ميرسر» عن نتائج استطلاعها السنوي الذي يحمل عنوان «استطلاع إجمالي الأجور» (TRS)، عن توقعات بارتفاع إجمالي الرواتب في الإمارات بنسبة 4% في جميع القطاعات، خلال عام 2025.

وتم استطلاع آراء أكثر من 700 شركة في دولة الإمارات في عدد من القطاعات، تشمل الطاقة، والخدمات المالية، والهندسة، والإنشاءات، والعقارات، والتصنيع، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا.

وتشير التوقعات إلى أن الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية ستشهد الزيادة الأكبر في الرواتب بنسبة تبلغ 4.5%، في حين تتوقع قطاعات علوم الحياة والتكنولوجيا تسجيل زيادات تبلغ 4.2% و4.1% على التوالي، أما قطاعات الطاقة والخدمات المالية، فتتوقع زيادات متوافقة مع نظيراتها في السوق بنسبة 4%. وقالت جهات العمل في القطاعات المختلفة إنها تخطط لتقديم الزيادة نفسها في الرواتب إلى جميع الموظفين بصرف النظر عن مستواهم الوظيفي.