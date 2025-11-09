قمة المستقبل للابتكار بدبي تبحث فرص الاستثمار في المستقبل

تنطلق في دبي خلال الفترة من 10 - 11 نوفمبر الجاري في صالات فيستفال آرينا فعاليات قمة المستقبل للابتكار في نسختها الخامسة، والتي تجمع بين قادة الابتكار وصنّاع القرار لتبادل المعرفة وعرض التطورات الجديدة، وتقديم فرص التواصل بين الشخصيات العامة والمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، ويعدّ الحدث الأكبر المتخصص في الابتكار للمستقبل في العالم.

وتعدّ قمة الابتكار للمستقبل المنصة التي يمكن من خلالها الاستفادة من الاستراتيجيات الحكومية والتقنيات الناشئة وفرص الاستثمار التي يمكن استخدامها بشكل جيد من أجل مجتمع تقني أفضل للمساهمة في التنمية الإنسانية للمجتمعات من خلال تبادل الأفكار والقيم والخبرات والنظر في طرق تنفيذها بشكل آمن وبأقل التكاليف من خلال عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وحماية المجتمعات وضمان تمتع الناس كافة بالسلام والازدهار.

وفي هذا الصدد قال أحمد خلفان المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة: «تمثل الابتكارات في التطور الإنساني منذ فترة اختراع الأدوات البسيطة، وصولاً إلى الأجهزة والأنظمة المتطورة، جزءاً مهماً في تطور حياة البشرية، وفي عالم اليوم أصبحت الابتكارات المتعددة في مختلف جوانب الحياة لا تنفصل عن حياتنا المعاصرة، ولها التأثير القوي في طريقة عيشنا وعملنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض.

إن تطور الابتكار في العلوم والتكنولوجيا والمعرفة كان له الأثر والدافع القوي في تسارع مستقبل التقدم البشري الهائل وتأثيره الإيجابي في مختلف جوانب الحياة، وما يحمله من إمكانات مستقبلية.

وأضاف المنصوري: «إن استضافة دبي هذه القمة يأتي تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تدعم الابتكارات للمستقبل من أجل رفاه وسعادة الإنسان أينما كان، والقائمة على نقل المعرفة والتقنية والعلوم، ونحن فخورون بتنظيمنا هذا الحدث العالمي الذي يسهم في رسم ملامح المستقبل للأجيال الحالية والقادمة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعت أفضل الخطط لحل المشكلات التي تواجه شعوب ودول العالم، والتي منها مشكلات التنمية الاقتصادية والصحة والتعليم وغيرها من المسائل التي تركز دولة الإمارات على تحقيقها وتعزيز دورها في هذا الصدد».

حرص

بدوره قال عدنان النوراني، مؤسس القمة: «نحرص أن تكون القمة منبراً للعمل التنموي المبتكر ومرجعاً للحكومات والمنظمات والجهات كافة التي تُعنى بمستقبل الابتكار في العالم، ونؤكد أن القمة استطاعت في دوراتها السابقة أن تقدم خريطة الطريق لحل عدد من المعوقات التي أسهمت في تقديم رؤية التنمية البشرية المطلوبة لآلاف من الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً».

وأضاف: «هذا العام نستضيف النسخة الخامسة من الحدث الرائد على مستوى المنطقة والعالم، إذ يجمع عدداً من المسؤولين والعلماء والباحثين الأكاديميين في شتى المجالات سوياً لبناء جسور المعرفة ومستقبل الابتكار».