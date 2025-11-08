11 – 11 رواج استثنائي ومحرك رئيسي في قطاع التجزئة التقنية

يدخل سوق المتاجر الإلكترونية وحتى في الأسواق المحلية في الإمارات بحالة رواج استثنائية هذا العام، حيث بات موسم 11/11 واحدًا من أهم محركات المبيعات في قطاع التجزئة التقنية، ومحطة رئيسة في أجندة التسوق للربع الأخير من السنة ليتحول موسم التخفيضات إلى منصة اقتصادية متكاملة تدعم النمو في مختلف القطاعات، حيث تتسابق العلامات التجارية في العروض الترويجية والخصومات المتميزة، التي أصبحت احتفالية سنوية، يأتي إليها بعض الناس من أنحاء العالم للاستفادة من تلك العروض.

وتقول جومانا كرم، رئيسة قسم التسويق في "آيسر" الشرق الأوسط وإفريقيا إن هذا الموسم أصبح جزءًا من الثقافة الاستهلاكية في الدولة، إذ يجمع بين روح التنافس الإيجابي لدى العلامات التجارية وتوقعات المستهلكين العالية تجاه العروض الرقمية، وتواصل قائلة: "وما يميز رواج هذا الموسم هو التكامل الواضح بين القنوات الرقمية والمتاجر التقليدية، إذ لم يعد التسوق الإلكتروني بديلاً عن التجربة الميدانية، بل مكملاً لها. ومع بلوغ حصة المبيعات الرقمية نحو 30% من إجمالي مبيعات قطاع تكنولوجيا المعلومات في الإمارات لعام 2025، فإن السوق الوطنية تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر أسواق المنطقة حيوية في مجال التجارة الذكية والتحول الرقمي.

جومانة كرم

وحول السلع التي يقبل عليها الجمهور في الإمارات بشكل أكبر خلال فترة التخفيضات، تقول جومانة: "يتركز الإقبال بشكل واضح على الأجهزة الإلكترونية الذكية بمختلف فئاتها، وفي مقدمتها الحواسيب المحمولة، وأجهزة الألعاب، والشاشات عالية الدقة، وملحقات الألعاب الذكية. كما نلاحظ نموًا متزايدًا في الطلب على الأجهزة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفر أداءً أعلى وكفاءة في استهلاك الطاقة، وهو توجه يعكس نضج المستهلك الإماراتي ووعيه التقني، أما فئة المستهلكين الشباب، فهي تمثل المحرك الأبرز لهذا النشاط، نظرًا لاعتمادها الكبير على التطبيقات والمنصات الرقمية في التسوق، سواء لأغراض التعليم أو الترفيه أو العمل. هذا الوعي التقني المتزايد يجعل من موسم 11/11 فرصة مثالية للمستهلكين لتحديث أجهزتهم والاستفادة من عروض القيمة العالية.

وتسهم العروض الترويجية المدروسة كأحد أهم أدوات تنشيط السوق وتعزيز الطلب، خاصة في فترات التباطؤ الموسمي، ولا يقتصر تأثيرها على الخصم السعري فقط، بل يمتد إلى تحسين تجربة العميل من خلال حوافز إضافية مثل خدمات التوصيل المجاني، وخطط التقسيط الميسرة، والدعم الفني الممتد.

وأثبتت التجربة أن المستهلك الإماراتي لا يبحث فقط عن السعر الأفضل، بل عن القيمة الكاملة التي تشمل الجودة والخدمة والموثوقية. لذلك، نحرص في «آيسر» على أن تكون عروضنا متوازنة، تجمع بين الأداء القوي والسعر التنافسي وتجربة المستخدم المميزة. ونتيجة لذلك، تشهد فترات التخفيضات زيادة واضحة في حجم المبيعات ونموًا في قاعدة العملاء الجدد.

غسان القزي

ويقول غسان القزي، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سانديسك إن 11 نوفمبر يمثل أهمية متزايدة عامًا بعد عام، إذ أصبح بداية موسم التخفيضات السنوي الذي يتبعه "الجمعة البيضاء" و"الاثنين الإلكتروني". وتشهد هذه الفترة حركة تجارية نشطة، خاصة في قطاع المنتجات التقنية، حيث يحرص المستهلك الإماراتي على اقتناء أحدث الحلول الرقمية التي تجمع بين الابتكار، الأداء العالي، والجودة الموثوقة.

وأضاف القزي: "من جانبنا في SanDisk ، نرى في (11-11) فرصة استراتيجية لتعزيز تجربة التسوّق الرقمي، من خلال تقديم عروض حقيقية على أحدث حلول التخزين عالية الأداء التي تلبي احتياجات المستخدمين، تشهد دولة الإمارات في السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا في الإقبال على المنتجات الإلكترونية والذكية خلال مواسم التخفيضات، وهو ما يعكس تطوّر نمط الاستهلاك المحلي وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف جوانب الحياة. فالمستهلك الإماراتي يتميّز بوعيه التقني وحرصه على اقتناء أجهزة متقدّمة تعزّز إنتاجيته وترتقي بتجربته الرقمية اليومية، سواء في العمل أو التعليم أو الترفيه".

وأكد مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سانديسك أن الطلب يرتفع بشكل خاص على منتجات التخزين عالية الأداء التي تمكّن المستخدم من إدارة ملفاته وبياناته بكفاءة أكبر، قائلاً: "نرى أن المستهلك الإماراتي يميل بشكل متزايد نحو المنتجات التي توفّر قيمة ملموسة في الأداء والكفاءة، وهو ما ينعكس بوضوح في الطلب القوي على أقراص التخزين المتقدّمة خلال فترات العروض الكبرى مثل يوم (11-11) و"الجمعة البيضاء، وتمثّل العروض الترويجية عنصرًا رئيسيًا في تحفيز الطلب وزيادة المبيعات، خصوصًا عندما تُقدَّم بأسلوب يركّز على القيمة المضافة وليس السعر فقط.

العروض هذا العام صممت لتلبية مختلف شرائح المستخدمين، من محبي الألعاب إلى المحترفين والطلبة، مع التركيز على تقديم قيمة حقيقية تتجاوز الخصم إلى الأداء والاستدامة. نهدف من خلالها إلى دعم المستخدمين في الحصول على أحدث التقنيات بأسعار مناسبة، مع الاستفادة من الخدمات المرافقة التي تضمن لهم تجربة متكاملة.

ويقول المتحدث باسم "جمبو للإلكترونيات" إن فترات العروض الكبرى في دولة الإمارات إقبالاً واسعاً على منتجات التقنية والاستهلاك الذكي. وتأتي الفئات الأكثر مبيعاً لتشمل: الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أجهزة التلفاز، الأجهزة المنزلية، والأجهزة القابلة للارتداء الذكية، مشيراً على أن العروض الترويجية تلعب دوراً محورياً في تعزيز المبيعات وزيادة متوسط قيمة الطلب، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% على أبرز الفئات، إضافةً إلى خصومات فورية من البنوك، وتتركز أعلى الخصومات على فئات الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أجهزة التلفاز، والأجهزة المنزلية، نظراً للطلب الكبير خلال هذا الموسم، إلى جانب أحدث طرازات الهواتف الذكية التي تشهد إقبالاً متزايداً من العملاء الباحثين عن أحدث الابتكارات.