87 ألف زائر لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بالشارقة

اختتم مركز إكسبو الشارقة، مساء الأحد، فعاليات النسخة الـ55 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محققاً أرقاماً قياسية في عدد المشاركات والزوار، حيث نجح على مدار خمسة أيام في استقطاب أكثر من 87 ألف زائر بزيادة بلغت 9 % مقارنة بالدورة بالماضية، مرسخاً مكانته كأحد أهم الأحداث المتخصصة من نوعه وأضخم سوق للذهب والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة.

وسجل المعرض مشاركة ما يزيد على 500 عارض محلي وعالمي، وأكثر من 1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات، كما تميز المعرض الذي امتد على مساحة إجمالية بلغت 30 ألف متر مربع بمشاركات دولية للمرة الأولى من روسيا، والمكسيك، وتنزانيا، ومصر، التي شاركت إلى جانب العديد من الدول، من أبرزها الإمارات، والهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان.

واحتضنت منصات المعرض تصاميم عالمية مستوحاة من العديد من الثقافات العالمية، وقطعاً فريدة من نوعها من الذهب والمجوهرات دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث شهد الحدث عرضاً لأطول عقد ألماس في العالم بطول 108 أمتار، وهو مكوّن من أكثر من 600 ماسة مصنّعة مخبرياً، وذهب وردي عيار 18 قيراطاً. وقيمت لجنة موسوعة غينيس العقد وأدرجته ضمن أرقامها القياسية، كما تم خلال الحدث الكشف عن «برواز الاتحاد» الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر برواز في العالم من الذهب الخالص، كما جذب اهتمام الجمهور في الدورة الحالية من المعرض قطعة استثنائية، وهي عبارة عن سيارة مكسوة بالكامل بطبقة ذهبية حملت اسم «جولدزيلا الذهبية» (Gold-Zilla)، ووصلت قيمتها إلى قرابة 3.67 ملايين درهم.

وقدم الجناح الإيطالي، الذي ضم نحو 50 علامة تجارية بزيادة بلغت 15% مقارنة بالدورة الماضية، مسجلاً بذلك أكبر حضور دولي في نسخة هذا العام من المعرض، عرضاً لمجموعات نادرة من قطع الألماس والمجوهرات المصنوعة يدوياً، التي تم تصميمها من قبل نخبة من أشهر المصممين الإيطاليين خصيصاً لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المعرض نجح في تأكيد مكانته منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من كبار المصممين والعلامات التجارية العالمية تحت سقف واحد، وهو ما تجلى في حجم المشاركة غير المسبوق الذي تجاوز 500 عارض و1800 مصمم من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور أكثر من 87 ألف زائر، ما يعكس الثقة المتزايدة بالمعرض والدور الحيوي الذي يؤديه في دعم وتطوير قطاع الذهب والمجوهرات الذي يشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الذهب في الربع الأول من العام الحالي إلى 1206 أطنان، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2016، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، وهذا النمو يعكس استمرار الثقة في الذهب كملاذ آمن، ويؤكد أهمية المعرض في تعزيز التواصل بين المنتجين والمستهلكين.