الأحواض الجافة العالمية تنجز وحدة «إيميم» لدعم إنتاج النفط في نيجيريا

أعلنت «الأحواض الجافة العالمية»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن إنجاز عملية التحويل والتكامل بالكامل لوحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة «إيميم»، وتسليمها، كونها مرفقاً بحرياً رئيسياً لدعم عمليات الإنتاج في حقل «أوكووك» النفطي، بما يتماشى مع أهداف نيجيريا الرامية إلى تطوير قدراتها في قطاع الطاقة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

ففي 8 نوفمبر، شهدت منشآت «الأحواض الجافة العالمية» في دبي مراسم انطلاق الوحدة والتي هي عبارة عن منشأة بحرية على شكل سفينة، بحضور كلٍّ من القبطان الدكتور رادو أنطولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، والدكتور محمدو إنديمي، رئيس مجلس إدارة شركة أوريِنتال إنرجي ريسورسز المحدودة OERL.

تتبع «الأحواض الجافة العالمية» لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» التي تُعدّ مُمكِّن التجارة الذكية العالمية، وتدير شبكة متكاملة للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد عبر أفريقيا والعالم. كما قامت «الأحواض الجافة العالمية» بتنفيذ عملية تجديد وتحويل شاملة للسفينة «إيميم» في منشأتها بدبي. وشمل المشروع إجراء تعديلات هيكلية رئيسية، وتحديثاً كاملاً للأنظمة البحرية، وتركيب ودمج 19 وحدة إنتاج ومرافق تشغيل في الجزء العلوي، ما حوّل ناقلة النفط السابقة إلى وحدة إنتاج بحرية متكاملة تتميز بكفاءة عالية.

قال القبطان الدكتور رادو أنطولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «تمثل (إيميم) نموذجاً يجمع بين التميّز الهندسي العالمي والطموح المحلي. ويُجسّد هذا المشروع قدرة (الأحواض الجافة العالمية) على إدارة وتنفيذ المشاريع البحرية الكبرى وفق أعلى معايير التقنية، وبناء القُدرات الأكثر أهمية والتي تحتاجها الدول المنتجة للطاقة مثل نيجيريا. ومنذ انطلاقه، تطلب المشروع دقّة استثنائية وتعاوناً متعدد التخصّصات والتزاماً ثابتاً. ونحن فخورون بتسليم واحدة من الأصول البحرية التي تلبي أعلى المعايير الدولية وتعكس تطلعات نيجيريا نحو الاعتماد الذاتي في مجال الطاقة والنمو المستدام في القارة الأفريقية».

تمّ إنجاز المشروع بتكليف من شركة وورلد كارير كوربوريشن WCC، بالنيابة عن «أوريِنتال إنرجي ريسورسز المحدودة»، الذي سيسهم في دعم عمليات الإنتاج في حقل «أوكووك» النفطي الواقع ضمن رخصة استغلال البترول البحري رقم 15 في المياه الإقليمية لنيجيريا.

وعند بدء تشغيليها، ستتمكن «إيميم» من معالجة ما يصل إلى 70 ألف برميل من مجموع السوائل يومياً، والتعامل مع نحو 15 مليون قدم مكعّب قياسي من الغاز يومياً، وتخزين ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام. وقد صُمّمت الوحدة للعمل بشكل متواصل لمدة تصل إلى 15 عاماً دون الحاجة إلى الرسوّ في الحوض الجاف، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026.

وجرت تسمية السفينة «إيميم» رسمياً خلال حفل أقيم في ديسمبر 2024 في منشآت «الأحواض الجافة العالمية» بدبي، بحضور نائب رئيس نيجيريا السيناتور كاشم شتيما، ومسؤولين حكوميين بارزين وممثلين عن القطاع والشركاء، حيث أكّد الحدث الدور الاستراتيجي للمشروع في تعزيز قدرات نيجيريا في الإنتاج البحري وتطوير بنيتها الصناعية الأوسع.

الجدير بالذكر أن «الأحواض الجافة العالمية» تواصل ترسيخ مكانتها مزوّداً موثوقاً به للحلول الهندسية البحرية المعقّدة، مع سجل حافل يشمل إنجاز أكثر من 50 مشروعاً رئيسياً لتجديد وتحويل السفن، من ضمنها تسليم أكثر من 30 وحدة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ FPSO. ويؤكد الإنجاز الناجح لمشروع «إيميم» التزام «الأحواض الجافة العالمية» بدعم تطوير البنية التحتية للطاقة البحرية في نيجيريا والقارة الأفريقية.