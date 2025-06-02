طيران الإمارات تتأهب للتعامل مع ارتفاع معدلات حركة السفر قبيل عيد الأضحى

تتأهب طيران الإمارات للتعامل مع تصاعد معدلات حركة السفر من دبي قبيل عطلة عيد الأضحى، حيث توصي الناقلة عملاءها من عدة وسائل مُتاحة لهم لتسهيل إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم الأمتعة لتقليل الوقت المستغرق في المطار وضمان تجربة سفر سلسة خلال الفترة حتى 9 يونيو وتدعو طيران الإمارات عملاءها إلى مراعاة تواجدهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

ومع ارتفاع أعداد المسافرين من دبي قبيل عطلة عيد الأضحى، تضفي طيران الإمارات لمسة مميزة على تجربة السفر من خلال نشر أربع عربات آيس كريم في أنحاء المطار، تقدم مجموعة متنوعة من نكهات سوربيه وآيس كريم المنعشة، حيث يمكن للمسافرين عبر مطار دبي الدولي في أيام الجمعة والسبت والأحد، ما بين الساعة 12 ظهراً و6 مساءً، الاستمتاع بآيس كريم طيران الإمارات المجاني لجميع أفراد العائلة. ومن 6 وحتى 20 يونيو، ستتوزع عربات آيس كريم في مناطق المغادرة المختلفة.

تدعو طيران الإمارات عملاءها لتنزيل تطبيق طيران الإمارات للحصول على تفاصيل الرحلة وإدارة الحجز وتعديله، وتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة بصيغة رقمية لمعظم الوجهات، والحصول على إشعارات حول حالة الرحلة، والاطلاع على قوائم الطعام على الرحلة، وطلب الوجبة مسبقاً في درجة الأعمال، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق للأفلام والتخطيط لها للمشاهدة عبر نظام الترفيه الجوي ice. ويمكن للعملاء أيضاً تسجيل الوصول عبر الموقع Emirates.com. ويتاح للعملاء إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر دون أي رسوم، حيث يستمتع المغادرون من دبي بإمكانية تسجيل الوصول مبكراً وتسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة. ومع اقتراب موعد المغادرة، يمكن للعملاء التوجه مباشرة إلى منطقة مراقبة الجوازات في المطار.

كما يمكن للمسافرين تجربة مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى 4 ساعات قبل الرحلة. علماً بأنه يمكن للمسافرين التمتع بخدمات المركز من الساعة 8 صباحاً إلى 10 ليلاً يومياً، سواء من خلال أكشاك الخدمة الذاتية، أو في منصات إنجاز إجراءات السفر التي يعمل بها موظفو الناقلة، أو بمساعدة «سارة»، أول روبوت لإنجاز إجراءات السفر في العالم.

ويمكن للمسافرين أيضاً اختيار إنجاز إجراءات السفر في المنزل في دبي والشارقة. حيث يتولى موظفو «مرحبا» إنجاز إجراءات السفر في منزل العميل أو في الفندق أو المكتب، ونقل الأمتعة إلى المطار. ويمكن للمسافرين حجز هذه الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من الرحلة، علماً بأن خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل مجانية لمسافري الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات.

كما يمكن للعملاء استخدام القطار المجاني في مبنى الركاب 3 عند التنقل بين الكونكورس A والكورنكورس B، كما توفّر طيران الإمارات حافلة مكوكية بين كونكورس A وكونكورس C على مدار الساعة، وتنطلق الحافلة كل 20 دقيقة ويستغرق التنقل أيضاً 20 دقيقة. كما تتوفر العربات الخاصة لعملاء الدرجة الأولى عند الطلب، في حين يمكن لجميع المسافرين استخدام عربات المطار المجانية (المعروفة أيضاً باسم سيارات أجرة دبي)، مع إعطاء الأولوية لكبار السن، والعائلات التي لديها أطفال، وذوي الهمم.

وتحث طيران الإمارات عملاءها على الانتباه عند تجهيز الحقائب واتباع التعليمات الخاصة بالمواد المحظورة. على سبيل المثال، يُسمح بوضع الباور بانك في حقيبة اليد فقط، ويُمنع وضعها في الأمتعة المشحونة. كما يُسمح بالحقائب الذكية في المقصورة بشرط أن تكون البطارية قابلة للإزالة ومطابقة للقياسات والوزن المسموح به. ويمكن ترك البطارية في مكانها بشرط إيقاف تشغيل الحقيبة بالكامل. ويُسمح بأجهزة التدخين الإلكترونية، بما في ذلك السيجار أو الغليون الإلكتروني، أو مبخرة العطور الكهربائية المحمولة، أو غيرها من الأجهزة المزوّدة ببطاريات، فقط ضمن الأمتعة اليدوية، ويجب تأمينها لمنع التشغيل العرضي.

ويمكن للمسافرين الذين يرغبون في توفير مزيد من الوقت، طلب خدمة التسوق على الطائرة مسبقاً عبر EmiratesRED.com والتمتع بشراء منتجات السوق الحرة الحصرية، والتي يتم تسليمها لهم بعد ذلك في مقاعدهم في الأجواء. وتتوفر خدمة الطلب المسبق في معظم الرحلات، حيث يمكن للمسافرين طلب مشترياتهم مسبقاً من 21 يوماً حتى 40 ساعة قبل موعد الرحلة، مع تقديم بيانات رحلاتهم، ليتاح لأفراد الطاقم على متن الطائرة تسليم المشتريات مباشرة إلى مقعد الراكب على متن الطائرة. ويضم كتالوج Emirates RED الصيفي أكثر من 200 منتج من علامات مثل Hermès وCartier وTom Ford وCreed وJo Malone، كما يحصل العملاء خلال عيد الأضحى على حسم 10% عند استخدام الرمز الترويجي REDMAG أثناء الدفع.

ويحظى أصحاب الهمم بدعم ومساعدة مخصصة من أفراد طواقم طيران الإمارات وموظفي المطار المدربين. ويتضمن ذلك دليل التخطيط المسبق لمطار دبي الدولي لذوي الإعاقات الخفية، والتمتع بمواقف مجانية لمدة ساعتين في المطار، وإمكانية الوصول إلى ممر أولوية المرور المخصص لإنجاز إجراءات السفر وإجراءات الجوازات والفحص الأمني وأولوية الصعود إلى الطائرة إذا لزم الأمر. معلومات أوفى على صفحة «السفر الميسر» على موقع Emirates.com أو التواصل مع مكتب طيران الإمارات المحلي.