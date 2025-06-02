2.3 مليار درهم قيمة الاستثمارات التايلاندية بدبي في 5 سنوات

قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن حجم الاستثمارات التايلندية المباشرة في إمارة دبي بلغ نحو 626 مليون دولار (ما يزيد على 2.3 مليار درهم) خلال السنوات الخمس الماضية، معرباً عن تفاؤله بارتفاع هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وتايلاند، وافتتاح مكتب تمثيلي جديد لغرفة دبي العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأضاف لوتاه لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال منتدى «مزاولة الأعمال مع تايلاند» الذي عقد م 29 مايو في إطار البعثة التجارية التي نظمتها غرف دبي إلى كل من الفلبين وتايلاند: إن افتتاح المكتب الجديد يأتي ضمن جولة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تنظمها الغرفة، ويُشكّل خطوة استراتيجية لدعم حضور مجتمع الأعمال الإماراتي في السوق التايلاندية، وتوسيع فرص التبادل التجاري والاستثماري مع هذا السوق الحيوي. وأضاف: تايلاند تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لدبي في منطقة جنوب شرق آسيا «آسيان»، ونسعى من خلال هذا التواجد الميداني إلى تعميق العلاقات مع القطاع الخاص، وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين دبي وتايلاند شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية، ويؤكد أهمية السوق التايلاندية ضمن أولويات الغرفة التوسعية.

وأكد لوتاه أن افتتاح المكتب الجديد جاء بالتزامن مع البعثة التجارية إلى بانكوك، وضمّت 20 شركة إماراتية، تم خلالها تعريف هذه الشركات على البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة في تايلاند، بهدف تعزيز الروابط التجارية ودعم خطط التوسع الخارجي للشركات الإماراتية. وأوضح أن مكتب بانكوك يُعد حلقة جديدة في سلسلة المكاتب الدولية التي تقوم غرف دبي بافتتاحها حول العالم ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً خارجياً بحلول عام 2030، بما يسهم في دعم خطط دبي لتوسيع تجارتها الخارجية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. وأكد لوتاه التزام غرف دبي بتوفير كل السبل التي من شأنها تمكين شركات الإمارة من الوصول إلى الأسواق الدولية، وإقامة شراكات استراتيجية تواكب تطلعات دبي الاقتصادية، وتعزّز استدامة ونمو قطاعاتها الحيوية.