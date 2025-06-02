غرفة تجارة دبي تناقش فرص النمو لمجموعات ومجالس الأعمال

تنظيم 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال خلال الربع الأول بزيادة 166%

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعها الفصلي الثاني لعام 2025 مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلتها. وساهم الاجتماع بتوفير منصة استراتيجية لمناقشة فرص النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على التطورات الرئيسية التي تساهم في تشكيل بيئة الأعمال المحلية، حيث اطلع المشاركون على أحدث المبادرات والبرامج والخطط المستقبلية الرامية إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير بيئة داعمة لتوسع الأعمال بشكل مستدام. كما ركز الحوار على تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الناشئة.

وخلال الربع الأول 2025، نظمت غرفة تجارة دبي 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، مسجلةً زيادة بنسبة 166% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنشأت الغرفة مجلسي أعمال جديدين، هما مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري، ما عزز التواصل مع الشركات والمستثمرين من كلا السوقين.

كما راجعت الغرفة خلال الفترة ذاتها 10 قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، ما يؤكد اهتمام الغرفة بدعم مصالح مجتمعات الأعمال عند صياغة وإصدار السياسات المختلفة. كما نسّقت الغرفة أربعة اجتماعات مشتركة بين مجموعات ومجالس الأعمال والجهات الحكومية المعنية الرئيسية خلال الربع الأول لمعالجة التحديات الخاصة بكل قطاع، والتعاون في إيجاد الحلول المناسبة.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تساهم مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي في دعم مصالح ممثلي القطاع الخاص، الأمر الذي يعد عاملاً حيوياً لتطوير بيئة الأعمال في دبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام عبر جميع القطاعات».

وأضافت: «تؤكد هذه الاجتماعات الفصلية التزام الغرفة الدائم بتوفير منصات تُمكّن الشركات من التواصل المباشر مع صانعي السياسات، وتبادل الرؤى معهم، والتعاون لإرساء بيئة تنظيمية تدعم نمو هذه الشركات وتعزز قدرتها التنافسية».

وضم الاجتماع أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها الغرفة، والذين يمثلون مجموعة واسعة من شركات القطاع الخاص في مجتمع الأعمال بدبي، بما فيها مجموعات الأعمال الممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين.