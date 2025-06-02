فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تدشن رحلاتها إلى دمشق

استأنفت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة السورية دمشق. وهبطت رحلة الناقلة FZ 115 في مطار دمشق الدولي في 01 يونيو حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية لتكون فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تستـأنف رحلاتها اليومية إلى دمشق.

وتُمثل هذه الرحلات عودة الربط الجوي بين الإمارات وسوريا بعد انقطاع دام قرابة 12 عاماً.

وكان في مقدمة مستقبلي الرحلة سعادة حسن أحمد الشحي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية، برفقة وفد رسمي ضم نائب رئيس هيئة الطيران المدني السوري، السيد عبد الباري الصاج، ومدير الهيئة، السيد أمجد نخّال.

وقال سعادة حسن أحمد الشحي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية، بمناسبة تدشين أول رحلة من الإمارات للناقل الوطني فلاي دبي: "يسعدنا استئناف الناقل الوطني الإماراتي فلاي دبي رحلاتها الجوية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما يعبر عن العلاقات الودية بين الشعبين الشقيقين ويدعم جهود دولة الإمارات لتعزيز التواصل والربط الجوي الإقليمي والدولي بين الإمارات وسوريا ومختلف دول العالم.

ونؤكد في هذه المناسبة أن استئناف رحلات الناقل الوطني الإماراتي فلاي دبي إلى سوريا ما هي إلا فاتحة واعدة لعودة الشركات الوطنية الإماراتية الأخرى للعمل في سوريا وتقديم خدماتها للشعب السوري الشقيق وتلبية احتياجات المسافرين.

كما نؤكد على ثبات موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا وشعبها، بما يؤدي إلى تثبيت الأمن والاستقرار لسوريا ويحقق التقدم والتنمية والازدهار وبما ينسجم مع العلاقات الأخوية المتجذرة بين الشعبين الشقيقين".

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "نلتزم دوماً في فلاي دبي بتعزيز الربط الجوي من دبي إلى العالم، ويسعدنا أن نتيح لركابنا فرصة السفر مباشرةً إلى سوريا مجدداً. وبصفتها مركزاً ثقافياً هاماً في المنطقة، نتطلع إلى خدمة السوق السورية وتسهيل تدفق حركة السفر والتجارة والسياحة بين البلدين".