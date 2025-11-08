العملات المشفرة تمحو معظم مكاسب 2025

محا الهبوط الأخير في العملات المشفرة معظم مكاسب قيمتها السوقية التي حققتها منذ بداية 2025، في تراجع حاد أعاد الأصول الرقمية إلى مستويات ما قبل صعودها القياسي في أكتوبر.

ووفقاً لبيانات «كوين جيكو»، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نحو 4.4 تريليونات دولار عند ذروتها يوم 6 أكتوبر، قبل أن تنخفض بنحو 20 % منذ ذلك الحين، لتتقلص مكاسب العام إلى نحو 2.5 %. وبدأ التراجع بعد تصفية مفاجئة لمراكز تداول ممولة بالرافعة المالية بقيمة تقارب 19 مليار دولار بعد أيام من الذروة ما وجّه ضربة لثقة المستثمرين.